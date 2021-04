A Standard and Poor's negatívról stabilra javította Románia kilátásait

2021. április 17. 14:32

A Standard and Poor's (S&P) nemzetközi hitelminősítő negatívról stabilra javította Románia államadós-besorolásának kilátásait, ugyanakkor megerősítette "BBB mínusz/A-3" szintű, befektetési ajánlású besorolását.

Florin Citu román miniszterelnök szombaton elmondta: ez a döntés megerősíti, hogy az általa vezetett kabinet helyes döntéseket hozott, a kormányprogram gazdasági stabilitást biztosít, az államadós-besorolás kilátásának javítása viszont arra kötelezi a kabinetet, hogy hajtsa végre a vállalt reformokat.

Felszólította a minisztereket, hogy gyorsítsák fel a reformokat főleg az állami vállalatoknál és a kormányzati ügynökségeknél, hogy "véget vessenek a közpénz elprédálásának".

A miniszterelnök kiemelte a versenyszféra és a vállalkozók szerepét, akik szerinte ennek a járványtól sújtotta nehéz időszaknak a "hősei". "Ők vitték a nehezét, gyakran velük egyeztettem, hogy a legjobb döntéseket hozzuk, a bizalmuk nélkül nem sikerült volna" - mondta a miniszterelnök. Citu szerint az általa vezetett kormány megnyerte a nemzetközi intézmények és a külföldi befektetők bizalmát.

A héten Romániában belpolitikai válsághelyzet alakult ki, miután a liberális miniszterelnök leváltotta a középső koalíciós partner, a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) és a Szabadság, Egység és Szolidaritás Pártja (PLUS) összeolvadása nyomán létrejött USR PLUS által jelölt Vlad Voiculescu volt egészségügyi minisztert. Az USR PLUS miniszterei nem bojkottálták a kormány munkáját, de a párt vezetői közölték, hogy megvonták Citutól a bizalmat, és új kormányfő kinevezését kérték.

MTI