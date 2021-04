Hollik és Kocsis is megkapta a koronavírus elleni vakcinát

2021. április 17. 14:38

A Fidesz parlamenti frakcióvezetője és a Fidesz kommunikációs igazgatója is megkapta a koronavírus elleni oltást. Bejegyzésükben mindketten azt kérik, hogy minél többen regisztráljanak, és oltakozzanak.

Szombaton megkapta a koronavírus elleni vakcinát Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője. Facebook-oldalán ismertette, hogy az orosz vakcinával oltakozott és ismételten felhívta a figyelmet arra, hogy „mindegyik vakcina jó”.

Ne higgyenek azoknak a baloldali politikusoknak, akik bizonytalanságot keltenek, mindegyik vakcina jó! A keletiek is. Regisztráljon és oltassa be magát mindenki! Hajrá Magyarország”! – írta.

Péntek délután Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója is megkapta az oltást szülőfalujában, Nagymaroson. Bejegyzésében rámutatott, hogy az orvosi rendelő éppen felújítás alatt áll, és megköszönte az ott dolgozóknak, hogy ebben az átmeneti helyzetben, dobozok között is lelkiismeretesen végzik a munkájukat.

Eggyel közelebb kerültünk a 3,5 millióhoz.



Most kerültem sorra, természetesen elfogadtam, amit felajánlottak.



Szülőfalumban, Nagymaroson az orvosi rendelő éppen felújítás alatt áll, ezért külön köszönet az itt dolgozóknak, hogy ebben az átmeneti helyzetben, dobozok között is lelkiismeretesen végzik a munkájukat!



Minél többen oltatjuk be magunkat, annál hamarabb győzzük le a vírust!

hirado.hu