Letiltotta a Facebook a BLM-alapító gyanús meggazdagodásáról szóló cikk megosztását

2021. április 18. 10:51

A New York Post egy héttel ezelőtt írta meg, hogy a Black Lives Matter mozgalom társalapítója, a 37 éves Patrisse Cullors fényűző, 1,4 millió dolláros ingatlant vásárolt magának a Los Angeles közelében lévő Topanga-kanyonban. A Facebookon is közzétett cikk megoszthatóságát azonban a techóriás korlátozta – írja a V4NA hírügynökség.

Lehetetlenné vált csütörtökön a New York Post által lehozott, a BLM társalapítójának a gyanús meggazdagodásáról és a BLM átláthatatlan pénzügyeiről szóló cikk megosztása a Facebookon. A közösségi oldal ezt az üzenetet dobta fel a megosztással próbálkozó olvasóknak: „A tartalmat nem lehetett megosztani, mert közösségi alapelvekbe ütközik.”

A New York Times kolumnistája, Ben Smith is beszámolt erről egy pénteki tweetben. Azt írja, a Facebook azzal indokolja a korlátozást, hogy a cikkben magáninformációk szerepelnek egy személlyel és annak lakóhelyével kapcsolatban, és az kárt okozhat neki. (Itt nyilván Patrisse Cullors luxusingatlanáról lehet szó, amely a leleplező cikk középpontjában áll.)

A Facebook szóvivője a The Hill-lel azt közölte, a korlátozás oka, hogy a New York Post a cikkel megsértette az adatvédelmi és személyes adatokra vonatkozó irányelveket. A Facebook azt nem közölte, hogy a tiltás globális volt-e, vagy csak az Egyesült Államokban volt érvényben, ám az Inquire európai felhasználóktól kapott, csütörtök este készített képernyőmentéseket osztott meg, amelyeken az amerikai felhasználók által látotthoz hasonló hibaüzenet olvasható a cikk megosztási kísérletével összefüggésben.

Nem ez az első alkalom, hogy a Facebook korlátoz egy New York Post-sztorit. A The Hill felidézi, hogy októberben nem lehetett megosztani – az azóta újra nagy nyilvánosságot kapott – történetet, amely Joe Biden elnök fiának, Hunter Bidennek az elhagyott laptopjáról és az azokon található inkrimináló tartalmakról szólt. A Facebook akkor dezinformációra hivatkozott a cikkel kapcsolatban. Azt a sztorit a Twitter is blokkolta.

Az eredeti cikket ITT érheti el.

V4NA Hírügynökség