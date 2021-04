Női kézilabda vb-selejtező - A magyar válogatott kijutott a világbajnokságra

2021. április 18. 15:44

Az olimpiai résztvevő magyar női kézilabda-válogatott kijutott a decemberi, spanyolországi világbajnokságra, miután a pénteki 46-19-es sikert követően vasárnap 41-12-re győzte le Olaszországot a selejtező visszavágóján, Érden.

Az olaszok lemondtak pályaválasztói jogukról, ezért rendezték a visszavágót is az Érd Arénában. A 25. női világbajnokságnak december 2-19. között Granollers, Barcelona, Llíria, Castellón és Torrevieja ad otthont.



Eredmény, női vb-selejtező, visszavágó:

Olaszország-Magyarország 12-41 (5-17)



lövések/gólok: 40/12, illetve 55/41

gólok hétméteresből: 0, illetve 2/2

kiállítások: 8, illetve 2 perc

Továbbjutott: Magyarország kettős győzelemmel (87-31)



A magyarok keretéből Kovacsics Anikó, Janurik Kinga és Kovács Anett sérülés, Szikora Melinda és Helembai Fanny taktikai okok miatt maradt ki.

A pénteki 27 gólos különbség nem nyomta rá bélyegét a vasárnapi meccs kezdetére, bár csak öt percig volt szoros az állás (4-4). A magyarok ezt követően rendezték a védekezésüket, 23 percen keresztül nem kaptak, igaz, csaknem tíz percig nem is lőttek gólt (8-4). Az olaszok tudatosan lassították a játékot, de nem jártak sikerrel, a hazaiak ugyanis a szünetben már 17-5-re vezettek.

A második félidőben is kiválóan védekezett a magyar válogatott, és a labdaszerzések után gyors ellenakciókat vezetett, így percről percre növelte előnyét. Az olaszok egyre kevesebb ellenállást fejtettek ki, és ismét volt egy hosszabb gólcsendjük: ezúttal 14 percig nem találtak be. Elek Gábor szövetségi kapitány több taktikai variációt és felállást kipróbálhatott, a szünet után az átlövő Klujber Katrin például jobbszélsőt játszott. A hajrában már magyar oldalon is csökkent az összpontosítás, ám ez az eredményességen nem látszott meg.

A hazaiak legeredményesebb játékosa Lukács Viktória és Klujber Katrin volt egyaránt hat góllal, Márton Gréta ötször talált be. Bíró Blanka nyolc, Csapó Kyra három védéssel zárt.

A két csapat hetedszer találkozott egymással, és a mérleg magyar szempontból továbbra is százszázalékos, de ilyen nagy különbséggel még nem nyert korábban az együttes.

"Elvárható volt, hogy mindkét mérkőzést megnyerjük. Az első öt, és az utolsó tíz perc kivételével a védekezésünk is teljesen rendben működött. Nagy fizikai fölényben voltunk az olasz csapattal szemben, de örülök, hogy ilyen hozzáállással tudtunk kiállni és végigjátszani mindkét találkozót" - értékelt Elek Gábor szövetségi kapitány.

Az idei lesz a 23. női világbajnokság, amelyre a magyar válogatott kijutott, de az első, amelyen az 1997 óta megszokott 24 helyett immár 32 csapat vesz részt. A tornán összesen 16 európai válogatott szerepelhet. A házigazda spanyolok, a címvédő hollandok, továbbá a tavaly decemberi Európa-bajnokságon elődöntős horvátok, dánok, franciák és norvégok selejtező nélkül tagjai a mezőnynek. Ázsiából hat, Afrikából négy, Dél- és Közép-Amerikából három, Észak-Amerikából és a Karibi-térségből egy, Óceániából pedig szintén egy csapat jut majd ki a tornára. A nemzetközi szövetség fenntart egy vagy két szabadkártyát, attól függően, hogy valamelyik óceániai válogatott az Ázsia-bajnokságról kvalifikál-e a világbajnokságra.

