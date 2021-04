Megújult a Badacsony katamarán

2021. április 19. 00:15

Vízre helyezték a Balatoni Hajózási Zrt. (Bahart) siófoki sólyaterében a csaknem másfél évig tartó felújításon átesett, kívül-belül megszépült Badacsony katamaránt. A Fonyód és Badacsony között ingázó, 400 személy befogadására alkalmas, tágas utasterű hajó – amelyet a hasonló karosszériájú Siófok és Füred katamaránnal együtt szakmai körökben csak úszó kockaháznak neveznek – 1979-ben hagyta el az újpesti hajójavító üzemet, majd a Dunán és a Sió-csatornán keresztül úszott be a Bahart flottájának siófoki parkolójába.

A rendkívül népszerű, kéttörzsű vízi jármű a balatoni hajózás szerelmeseinek egyik kedvence.

Az alsó fedélzetén elhelyezett panoráma-ablakokon odaúton át minden évszakban, esős, viharos időben is gyönyörködhetnek az utasok az észak-balatoni tanúhegyekben, visszaúton pedig a fonyódi magaspart fölött húzódó, szelíd bélatelepi dombokban. A Badacsony nyitott fedélzete akár 200-250 fős konferencia és állófogadás megrendezésére is alkalmas, de a több mint fél évszázados balatoni szolgálata során kisebb-nagyobb családi eseményeknek, köztük nagyobb esküvőknek is helyett adott.

A Badacsony katamarán nyitott fedélzete akár 200-250 fős konferencia és állófogadás megrendezésére is alkalmas

A megújult vízi jármű május 1-jén délelőtt fél 10-kor a fonyódi, negyed 11-kor a badacsonyi kikötőben várja az első utasokat.

MNO