Itt az orosz válaszlépés a csehországi kiutasításokra

2021. április 19. 09:33

Oroszország kiutasított vasárnap húsz cseh diplomatát válaszul arra, hogy előző nap tizennyolc orosz diplomatát minősítettek nem kívánatos személynek Csehországban. A távozásra felszólított cseh állampolgárok 24 órát kaptak a távozásra - jelentette be az orosz külügyminisztérium vasárnap este.

A cseh fél szerint 16 diplomatát és a képviselet négy, diplomata státus nélküli munkatársát utasították ki az országból. Ez azt jelenti, hogy a Cseh Köztársaság moszkvai nagykövetségén ideiglenesen csak öt diplomata marad. Előzőleg bekérették az orosz külügyminisztériumba Vitezslav Pivonka cseh nagykövetet, hogy kifejezzék Moszkva "határozott tiltakozását" az orosz diplomáciai képviselettel szembeni "barátságtalan intézkedés miatt". Prágában szombat este jelentették be, hogy 18 orosz diplomatát utasítottak ki Csehországból, akik a cseh hatóságok szerint az orosz titkosszolgálatoknak dolgoztak.

A konkrét ok az, hogy erős a gyanú, miszerint az orosz titkosszolgálatok tagjainak közük volt a vrbeticei lőszerraktárban 2014-ben történt robbanásokhoz. Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő példátlannak minősítette, hogy Prága "nem bizonyított és kitalált ürüggyel" ilyen döntést hozott. Moszkva a kiutasítást "ellenséges lépésnek" és az utóbbi évek oroszellenes cseh akciói folytatásának minősítette. Hallgassa most! A moszkvai cseh nagykövetség kiutasított embereinek egy napjuk van arra, hogy elhagyják Oroszországot. A cseh felet egyben felszólították arra, hogy ezentúl a moszkvai képviseletében is ugyanannyian dolgozzanak, ahányan a prágai orosz nagykövetségen. Az orosz külügyminisztérium tájékoztatása szerint ezt is tartalmazza az a jegyzék, amelyet átadtak Pivonka moszkvai cseh nagykövetnek.

MTI