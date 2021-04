Nem tér észhez a forint

2021. április 19. 13:06

Jó a részvénypiaci hangulat Európában és a gazdasági újranyitás újabb lépése jött ma el (nevelési-oktatási intézmények egy része nyitása), a héten pedig a teraszok is megnyithatnak, mindez pedig gyorsabb gazdasági talpraállásként relatív előnyt jelenthet a régióban, mégis a forint folytatódó gyengélkedését látjuk hétfő reggel is a bankközi devizapiacon. Igaz, közben az euró is erősödik a járványkezelés haladása mellett, így a dollárral szemben másfél hónap után újra átlépték felfelé a jegyzések az 1,20-as kulcsszintet.

Összességében jó hangulatban indult a hét az európai tőzsdéken, és közben halad az oltási program Európában is, az uniós népesség kb. 18%-a van elsőre beoltva, itthon pedig 33%-a. Mindez a relatív magyar előny és az általa előrevetített gyorsabb gazdasági nyitás nem tükröződik a forint árfolyamában, igaz közben hozzá kell tenni, hogy az euró is ma reggel másfél havi csúcsra ért a dollárral szemben 1,2020-nál.

Az erősebb euróval szemben tehát gyengül a forint, amelyet a héten nem igazán mozgatnak majd magyar makroadatok (mert nem lesznek). Az euró jegyzései hétfő délelőtt 361,7-ig emelkedtek, azaz kéthetes mélypontra bukott a magyar fizetőeszköz.

