Vádat emeltek egy budapesti kábítószer-bűnöző ellen

2021. április 20. 09:09

Vádat emeltek egy bűnöző ellen, aki kábítószert árult, és lakásában kannabiszt termesztett 2019-ben Budapesten - közölte a fővárosi főügyész kedden az MTI-vel.

Ibolya Tibor közleménye szerint a bűnöző 2019 nyarától elsősorban marihuána és hasis kereskedelmével foglalkozott. A kábítószereket ismeretlen forrásból szerezte be, azokat XV. kerületi lakásában tárolta, az értékesítést álnéven, jellemzően egy üzenetküldő alkalmazásban beszélte meg, majd lakásában vagy ahhoz közel az utcán adta át a kábítószert a vevőknek.



A nyomozók 2012. novemberében fogták el a bűnözőt, akinek lakásán több mint egy kilogramm marihuánát, mintegy 200 gramm hasis gyantát, LSD-bélyeget és pszilocin, valamint pszilocibin tartalmú gombát is találtak, amelyeket a kábítószer kiméréséhez, értékesítéséhez használt eszközökkel és a kábítószerek értékesítéséből származó mintegy 400 ezer forint készpénzzel együtt lefoglaltak - írta a fővárosi főügyész.



Hozzátette: a vádlott a lakásában - egy erre a célra felállított sátorban - legalább 32 tő kannabiszt is termesztett.



A Fővárosi Főügyészség a jelenleg bűnügyi felügyeletben lévő bűnöző ellen kábítószer-kereskedelem miatt vádat emelt, és végrehajtandó fegyházbüntetést indítványozott ellene - olvasható a közleményben.

MTI