Juhász Hajnalka: az EU sajnos nem szentel figyelmet a kisebbségvédelemnek

2021. április 20. 10:29

Juhász Hajnalka KDNP-s országgyűlési képviselő kedden, a strasbourgi székhelyű Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének egyhetes ülése keretében elmondott beszédében sajnálatosnak nevezte, hogy az Európai Unió nem szentel kellő figyelmet a kisebbségvédelem témájának, aminek egyik bizonyítéka a nemzeti, etnikai és nyelvi kisebbségek védelmében indított Minority SafePack nevű európai polgári kezdeményezés közelmúltbeli elutasítása.

Az Európa Tanács ülésterme – reuters/Vincent Kessler

A képviselő hangsúlyozta, a nemzeti kisebbségi jogok hatékony védelme nem tekinthető nemzetbiztonsági fenyegetésnek. A kormányoknak elő kell mozdítaniuk az egyenlő feltételek megteremtését a nemzeti kisebbségi jogok tekintetében is - tette hozzá.

Az őshonos nemzeti kisebbségek Európa alapvető értékét jelentik, az Európa Tanács kisebbségi keretegyezménye kulcsfontosságú nemzetközi jogi eszköz megőrzésük és jogaik biztosítására - jelentette ki Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi bizottságának elnöke.

Németh Zsolt az MTI-nek telefonon nyilatkozva kiemelte: a nemzeti kisebbségek különleges csoportot képviselnek Európában, tagjaik kiemelt megközelítést és bánásmódot érdemelnek. Képviselőiket nem szabad összekeverni más kisebbségek, a migránsok vagy a szexuális kisebbségek tagjaival - jelentette ki.



Tájékoztatása szerint Kovács Elvira vajdasági magyar politikus, a közgyűlés szerb delegációjának tagja az ülésén átfogó kisebbségi jelentést mutatott be, amelynek kiemelkedő érdeme, hogy az Európai Tanács kisebbségi keretegyezménye alapján végzett ellenőrzések hatékonyabbá tételét helyezi kilátásba. A dokumentumban javaslatok is vannak, egyebek mellett online platform létrehozását helyezik kilátásba a kisebbségi jogsértések bejelentésére és nyomon követésére.



A közgyűlés magyar delegációjának vezetője elmondta, a nemzeti kisebbségek megőrzése Európában című jelentés kiemelten foglalkozik az ukrajnai helyzettel, amelyben a jelentéstevő aggodalmának adott hangot az országban felerősödő nacionalizmus miatt. Kovács Elvira ezért is hangsúlyozza a kisebbségi jogok védelmét szolgáló normák erősítését - közölte.



Németh Zsolt végezetül kiemelte, az őshonos nemzeti kisebbségek védelmének ügyét magyar jelentéstevők már korábban is eredményesen képviselték és tartották napirenden az Európa Tanácsban. Annak a szervezetnek a fórumain, amely a legkomolyabb nemzetközi jogi eszközrendszerrel bír a kisebbségvédelem területén a nyelvi charta és a kisebbségi keretegyezmény által - tette hozzá a politikus.



Kovács Elvira a jelentés ismertetésekor kijelentette: ideje elismerni, hogy a nyelvi, etnikai és kulturális kisebbségek tisztelete az emberi jogok védelmének sarokövét, illetve a közös megértés, a stabilitás és demokratikus biztonság alapvető értékét jelentik Európában.



A jelentés Ukrajnával foglalkozó fejezeteit ismertetve az MTI-nek telefonon nyilatkozva hangsúlyozta: az államnyelv tökéletes ismeretének fontosságára hivatkozva eltörölni vagy csökkenteni a kisebbségi jogokat megengedhetetlen és aggodalomra ad okot.



A nyelvi, etnikai és kulturális kisebbségek sokféleségének megőrzése, jogaik védelme jelenti a béke és a stabilitás garanciáját Európában - tette hozzá Kovács Elvira.



Zsigmond Barna Pál fideszes parlamenti képviselő a vita során elmondott felszólalásában hangsúlyozta, a kisebbséggé váló őshonos nemzeti közösségek helyzete mutatja, hogy átfogó nemzetközi és multilaterális rendszerre, a tagállamok közötti párbeszédre, vonatkozó jogszabályaik harmonizálására, a nemzetközi normák betartatására, valamint rendszeres felülvizsgálatára van szükség.



Arra hívta fel a figyelmet, hogy az Ukrajnában élő kisebbségek megfélemlítése, tagjaik ellen elkövetett erőszakos támadások fokozódnak, ami kiemeli annak fontosságát, hogy a nemzeti kisebbségek jogai további figyelmet és átfogó európai keretrendszert igényelnek.







MTI, Gondola