Emelkedett az EU-ban menedékjogot kérelmező ukránok száma

2021. április 20. 11:45

Amíg az Európai Unió tagországaiban a február folyamán benyújtott, menedékjog iránti kérelmek száma az előző hónapok adataihoz viszonyítva stabil maradt, januárhoz képest viszont 72 százalékkal több ukrán állampolgár fordult nemzetközi védelemért az unióban - közölte az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatala (EASO) kedden.

Az Európai Unió máltai központú ügynökségének elemzése szerint februárban mintegy 38 300, nemzetközi védelem iránti kérelmet nyújtottak be az unióban, amelyek közül közel ezer ukrán állampolgárok beadványa volt. Az utóbbi adat emelkedő tendenciát mutat, négyéves viszonylatban a lemagasabb.



Kiemelték, az unió országaiban beadott kérelmek száma az enyhe emelkedés ellenére nem tért vissza a koronavírus-járvány európai megjelenése előtti szintre. A februárban benyújtott kérelmek száma mintegy kétharmada volt az egy évvel ezelőtt feljegyezett kérelmeknek.



"A koronavírus-járvány menedékkérelmekre gyakorolt hatása várhatóan nem rövid életű" - fogalmazott közleményében az uniós ügynökség.



Az előző évhez hasonlóan a menedékjog iránti kérelmek legtöbbjét szíriaiak, afgánok, pakisztániak, irakiak és nigériaiak nyújtották be februárban. A szírek által benyújtott kérelmek száma 10 ezer körül stabilizálódott, ami a beadványok több mint egynegyedét tette ki. Februárban közel 1300, felnőtt kísérő nélküli kiskorú fordult nemzetközi védelemért az unióban. Számuk mintegy 20 százalékkal marad el az előző év azonos hónapjában feljegyzett adatoktól, azonban meghaladja a járvány előtti szintet.



Kiemelték, hogy a Spanyolországhoz tartozó Kanári-szigeteken jelentősen növekedett a menedékjog iránt beadott kérelmek száma. A szigeten a legtöbb kérelmet marokkóiak nyújtották be, számuk egy hónap alatt 14 százalékkal, a maláj és szenegáli állampolgárok által beadott kérelme száma pedig 22 százalékkal emelkedett.



A jelentésből az is kiderült, hogy az uniós tagállamok januárhoz képest 7 százalékkal több, 41 ezer esetben hoztak első fokú döntést a nemzetközi védelem iránti kérelmek elbírálása során februárban. Közülük 32 százalékkal több esetben kedveztek a kérelmezőknek, mint az előző hónapban. Mintegy 405 600 ezer nemzetközi védelemi iránti kérelem várt elbírálásra az Európai Unió tagországaiban, ez a mutató stabil maradt az előző hónapok adataihoz viszonyítva.



MTI