Veszélyes beolvasztási kísérlet: "transznacionális" pártok...

2021. április 20. 12:07

Az európai parlamenti transznacionális választási lista gyengítené a nemzeti pártok szerepvállalását - hangsúlyozta Trócsányi László fideszes európai parlamenti (EP-) képviselő kedden a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

A politikus az elképzelésről azt mondta, kettős legitimáció jönne létre, "tehát ez az ötlet igazából (...) nagy szakadékot hoz majd" a polgár és a megválasztott képviselő között.



Emlékeztetett: az Európai Unió jövőjéről szóló vitában ismét előkerült a transznacionális választási lista ötlete, ráadásul most nagy hangsúlyt kapott, amit jelez az is, hogy Emmanuel Macron francia államfő is mellé állt.



Hozzátette, a transznacionális listát főként a baloldali és a liberális európai parlamenti pártok szeretnék; szerintük az európai demokráciát úgy lehet megerősíteni, ha az európai pártokat erősítik meg, ezért létrehoznának egy közös pártlistát, amelyre a polgárok szavazhatnának.



"Olyan emberekre kellene szavazni egy magyar polgárnak, akiket nem is ismer" - emelte ki Trócsányi László, hozzátéve, hogy az ötlet a nagy tagállamoknak kedvez, hiszen ezekben több ember él, így az ő szavazataik nagyobb súllyal esnének latba.



Az EP-képviselő hangsúlyozta, az ötletet veszélyesnek tartja és semmiféleképpen nem tudja támogatni.



Kérdésre elmondta azt is, az Európai Uniót most sok probléma sújtja, ezért Brüsszelben azt gondolják, hogy a központosítás megoldást jelenthet, vagyis egyfajta szövetségi állami berendezkedés felé mozdulnának el. Trócsányi László szerint ez szembemegy azzal, amit az európai "alapító atyák" egykor elképzeltek.

MTI