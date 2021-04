Hazánk menti meg az erdélyi Tacs református templomának famennyezetét

2021. április 20. 14:37

Magyarországi támogatásból mentik meg az erdélyi Tacs viharban megrongálódott, református templomának famennyezetét, a Kárpát-medencei magyar műemlékek megmentését célzó Rómer Flóris Terv keretében.

Kép: erdely.ma

A Beszterce-Naszód megyei, túlnyomórészt magyarok lakta település református templomának tornya április 17-én este leomlott, az értékes famennyezetet azonban ekkora kimentették a rossz állapotú épületből - közölte az MTI-vel kedden a Rómer Flóris Tervet lebonyolító Teleki László Alapítvány.



Mint a közlemény emlékeztet, a 18. században épült templom évek óta használaton kívül állt. A helyi reformátusok megvásárolták a korábban a szászok által emelt evangélikus templomot és parókiát, felújították, és immár azt használják. Eredeti templomuk korábban is szenvedett már el károkat, és statikai problémák miatt le kellett mondani a felújításáról.



Az 1711-ben készült kazettás famennyezet azonban rendkívül értékes, ezért azt lebontották, a festetlen részeket portalanították, a mennyezetet fertőtlenítették, elraktározták.



A magyar kormány finanszírozásából működő Rómer Flóris Terv keretében, a helyi reformátusokkal egyetértésben a felújítás után a famennyezetet áthelyezik az egykori evangélikus templomba - áll a közleményben. Székely Szabolcs tacsi lelkipásztor a templomtorony leomlása után elmondta, az orgonát és a harangokat még 2007-ben átszállították az új templomba. Oda viszik át az 1905-ben készített szószékkoronát, a Mózes-széket és a papné padját is. Hozzátette: jelenleg az új templom régi tornya is felújításra szorul, a szükséges engedélyeket várják a munkálatok elkezdéséhez.



MTI