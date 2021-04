A genderszélsőség betiltaná az anya és apa szavakat

2021. április 20. 15:39

Egyre erősebben gyűrűzik be a gender ideológia az iskolákba. Most éppen azt akarják bevezetni, hogy az intézményekben ne használják az apa és anya kifejezést, ha nem biztosak az érintettek nemében, mert ez diszkriminatív. Korábban a tanárokat arra buzdították, hogy ne szóljanak a szülőknek róla, ha a gyerekük nemet vált – olvasható a magyarnemzet.hu oldalon a V4NA.com cikke nyomán.

Arra ösztönzik az iskolákat az ausztráliai Melbourne-ben, hogy kerüljék el a diszkriminatívnak ítélt, nemeket megkülönböztető nyelvezetet. Azaz hagyják el az anya és apa megszólítást, hogy kedvezzenek az LMBTQ-közösséghez tartozó diákoknak, és még befogadóbbak legyenek.

A kezdeményezés a North Western Melbourne Primary Health Network szervezettől indult, amely egy kampánytindított #SpeakingUpSpeaksVolumes névvel. Ennek keretében nem csak egyes nemileg megkülönböztető kifejezésektől akarnak megszabadulni, hanem uniszex mosdókat és a nemet nem figyelembe vevő sportcsapatokat akarnak, valamint azt, hogy az iskolákban tegyék ki a szivárványos zászlót.

A problémásnak ítélt szavak egyébként nem csak az apára és az anyára térnek ki, hanem a férjre és a feleségre is, többek között. Ezeket olyan semleges szavakkal kellene helyettesíteni a kampányt indító szervezet szerint, mint például a szülő és partner.

A kampány weboldala szerint a diszkrimináció számos formát ölthet. Például megmutatkozhat úgy, hogy valaki helytelen névmást használ egy személlyel szemben, de abban is, hogy a biológiailag férfinak született, de önmagukat már nőként azonosító embereknek megtiltják, hogy a női mosdóba menjenek.

A szervezet kampánya sokakat felháborított a befogadó nyelvezet népszerűsítésével. A North Western Melbourne Primary Health Network emiatt kiadott egy közleményt, amiben azt írták, hogy a média kiforgatta a kampányukat. Ők ugyanis nem akarják eltörölni az anyuka és apuka kifejezést, csupán azt akarják megmutatni az embereknek, hogy mennyire fontos a helyes megszólítás használata, ha nem biztos az adott személy neme, hogy így elkerüljék a diszkriminációt.

Hogy Ausztráliában mennyire eldurvult már a helyzet a gender ideológiát illetően, azt jól mutatja egy korábbi eset is, amire Mark Latham hívta fel a figyelmet közösségi oldalán. A One Nation jobboldali párt új-dél-walesi vezetője októberben arról számolt be, hogy a tanárok szövetsége azt akarja elérni, hogy a tanárok ne szóljanak a szülőknek arról, ha a gyerekük valamilyen új információt közöl a nemi identitásával vagy a szexuális orientációjával kapcsolatban.

Mark Latham szerint a szövetségben azt mondják a pedagógusoknak, hogy nem biztonságos a gyereknek, ha a szülei tudnak például a nemváltásról, mert az bajt okozhat otthon, és nem biztonságos környezetet teremthet. A politikus felháborodottan számolt be a jelenségről, és azt írta, hogy a szülőknek már nincsenek is jogaik az iskolában.

Victoria államban ezzel kapcsolatban már egy szabályzat is megjelent LGBTIQ Student Support címmel. Eszerint a diákok elkezdhetik a nemváltásukat a szülők beleegyezése és orvosi tanács nélkül is. Az iskolákban így akarják biztosítani az LMBTIQ-közösséghez tartozó diákokat abban, hogy támogatják őket a nemváltásban. A nemváltást még a 18 éven aluli fiatalok is megkezdhetnék, amennyiben őket érett kiskorúnak találják.

A nemváltás jelen helyzetben abban mutatkozik meg, hogy a diákoknak elismernék az iskolában az új nemét, és az annak megfelelő mosdót, öltözőt használhatnák, valamint választott nemükhöz illő iskolai egyenruhát kapnának.

