Gyengülő záporos gócok, enyhén felhős ég

2021. április 20. 17:03

Várható időjárás az ország területén szerda éjfélig: kedden napnyugtáig a napsütés mellett a gomolyfelhőkből még többfelé várható zápor, emellett zivatar is szinte mindenütt kialakulhat. A zivatarokat helyenként nagyobb mennyiségű csapadék kísérheti. Az esti órákra a gomolyfelhők összeesnek, ezzel együtt a záporos gócok is gyengülnek. A legtöbb helyen többnyire gyengén felhős lesz az ég, de északkeleten maradhatnak felhősebb területek is.

Szerdán az ország keleti felében több, míg a Dunántúlon kevesebb fátyol és gomolyfelhő zavarhatja a többórás napsütést. Legnagyobb eséllyel keleten és a Duna vonalában elszórtan alakulhat ki zápor, zivatar. Az északi, északnyugati szél kedden megélénkülhet, zivatarok környezetében átmeneti szélerősödés előfordulhat.



Szerdán délnyugaton és északkeleten feltámad a nyugatias szél, zivatarok környezetében viharossá is fokozódhat.



A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0, és +6 fok között alakul, a hidegre hajlamos helyeken a 0 fok körüli hőmérsékletekkel.



A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán többnyire 14 és 20 fok között várható, a Dunántúlon mérhetjük a magasabb hőmérsékleteket.

MTI