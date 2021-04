Működésbe lép az EU első világszínvonalú szuperszámítógépe

2021. április 20. 19:37

Az Európai Bizottság, a luxembourgi székhelyű európai nagy teljesítményű számítástechnika közös vállalkozással (EuroHPC) és Szlovénia kormányával közösen működésbe helyezte az Európai Unió első szuperszámítógépét a szlovéniai Mariborban - közölte az uniós bizottság kedden.

A Vega névre keresztelt uniós szuperszámítógép, amelynek számítási teljesítménye 6,9 petaflop, számos területen, egyebek között a gépi tanulás, a mesterséges intelligencia és a nagy teljesítményű adatelemzés területén is támogatni fogja különböző alkalmazások kifejlesztését.



A szuperszámítógép abban is segíteni fogja az európai kutatókat és ipari szereplőket, hogy jelentős előrelépést érjenek el a biomérnöki tudományok, az időjárás-előrejelzés, az éghajlatváltozás elleni küzdelem, a személyre szabott orvoslás, valamint új anyagok és gyógyszerek felfedezése területén.



A tájékoztatás szerint ez az első olyan uniós szuperszámítógép, amelynek beszerzése uniós és tagállami források együttes felhasználásával valósult meg, 17,2 millió euró (mintegy 6,2 milliárd forint) összegű közös beruházás eredményeképpen.



A szlovéniai mellett az EuroHPC támogatásával további hét uniós helyszínen, a bulgáriai Szófiában, a csehországi Ostravában, a finnországi Kajaaniban, az olaszországi Bolognában, a luxembourgi Bissenben, a portugáliai Minhóban és a spanyolországi Barcelonában alakítanak ki szuper-számítástechnikai központot.



Az EuroHPC közös uniós vállalkozás 2018 novemberében jött létre az Európai Bizottság javaslatára és az Európai Unió Tanácsának támogatásával. A EuroHPC közös vállalkozás európai és tagállami erőforrásokat von össze annak érdekében, hogy világszínvonalú szuperszámítógépeket szerezzen be és helyezzen működésbe. Célja, hogy az EU világszínvonalú szuperszámítógépes infrastruktúrával rendelkezzen.



Az uniós bizottság emlékeztetett arra, hogy 2020 szeptemberében új nagy teljesítményű számítástechnikai közös vállalkozásról szóló rendeletre tett javaslatot annak érdekében, hogy fenntartsa és előmozdítsa Európa vezető szerepét a szuper-számítástechnika és a kvantuminformatika területén. A javaslat 8 milliárd euró (mintegy 2,8 ezer milliárd forint) összegű beruházást tenne lehetővé a szuperszámítógépek következő generációjába.



MTI