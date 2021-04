Bukaresti megállapodás a közös kormányzás folytatásáról

2021. április 20. 21:40

Florin Citu marad a miniszterelnök Romániában, a kormányt alkotó jobbközép politikai alakulatok pedig a koalíciós megállapodáshoz fűzött kiegészítésben pontosították együttműködésük szabályait, hogy elkerüljék a további konfliktusok kialakulását.

Erről kedden állapodtak meg a Nemzeti Liberális Párt (PNL), a - Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) illetve a Szabadság, Egység és Szolidaritás Párt (PLUS) fúziójából létrejött - USR PLUS és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) vezetői, miután múlt héten az USR PLUS bejelentette, hogy megvonja a bizalmat Citutól egyik miniszterük hozzájárulásuk nélkül történt menesztése miatt.



A kedden aláírt "bizalomerősítő" kiegészítés szerint a miniszterelnök ezentúl csak a koalícióval egyeztetve alakíthatja át kormányát.



MTI