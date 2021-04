Moody's: gyorsítják Közép-Európa növekedését az EU-források

2021. április 20. 22:23

Az új költségvetési időszakban a közép- és kelet-európai EU-gazdaságok kapják az Európai Unió kohéziós folyósításainak csaknem a felét, és a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak enyhítését célzó támogatásokkal együtt ezek a finanszírozások a következő hét évben érezhetően gyorsítják majd a térség gazdasági növekedését - áll a Moody's Investors Service kedden Londonban bemutatott átfogó szektorelemzésében.

A nemzetközi hitelminősítő közölte: számításai szerint a hagyományos finanszírozási kategóriába eső kohéziós szakpolitikai és vidékfejlesztési EU-juttatások 450 milliárd eurós keretösszegéből a közép- és kelet-európai EU-gazdaságok 46 százalékot kapnak.



A Moody's szerint a koronavírus-járvány okozta gazdasági és társadalmi károk helyreállítási költségeinek fedezésére és az ellenállóképesség javítására szolgáló uniós pénzügyi eszköz (RRF) 22 százalékát, az EU munkahelyvédelmi programjának (SURE) 21 százalékát szintén ezek a gazdaságok kapják.



A hitelminősítő közölte: saját számításai szerint a hagyományos EU-források és az RRF-program folyósításai együtt a 2021-2027-es időszakban évente átlagosan 0,5 százalékpontot adnak hozzá a közép- és kelet-európai gazdaságok hazai össztermékének (GDP) növekedéséhez, összehasonlítva a 2014-2020-as EU-költségvetési időszakkal, amikor csak a hagyományos finanszírozási folyósítások álltak rendelkezésre.



A Moody's tanulmánya szerint az RRF-folyósítások és a hagyományos EU-finanszírozások teljes mértékű lehívása Horvátország, Bulgária és Románia gazdaságának adná a legnagyobb felhajtóerőt, az első két ország esetében 1, Romániában 0,8 százalékponttal emelve évente a GDP-növekedés ütemét a 2027-ig terjedő időszakban.



Magyarország és Szlovákia esetében ugyanez 0,3 százalékpontos, Lengyelországban, Csehországban és Szlovéniában 0,2 százalékpontos növekedési többletet eredményezhet éves átlagban a következő hét évben - áll a Moody's elemzésében.



A cég számításai szerint mindezek eredményeként a GDP-arányos államadósság-ráta a közép- és kelet-európai EU-térségben éves átlagban 0,4 százalékponttal - az átlagon belül Magyarországon 0,3 százalékponttal - csökken a 2021-2027 közötti időszakban.



A minap egy másik globális hitelminősítő, a Fitch Ratings annak a véleményének adott hangot, hogy a közép- és kelet-európai gazdaságoknak - mindenekelőtt a visegrádi négyeknek - pótlólagos beruházási és növekedési lendületet adnak az Európai Unió által a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak enyhítésére Next Generation EU (NGEU) néven meghirdetett 750 milliárd eurós helyreállítási alap finanszírozásai is.



A Fitch szerint ugyanakkor ennek élénkítő hatásai zömmel 2022-ben jelentkeznek majd.



A cég Londonban ismertetett friss térségi előrejelzése szerint a magyar hazai össztermék az idén 3,2 százalékkal, jövőre 5,6 százalékkal növekszik reálértéken.



A hitelminősítő szerint a V4-országcsoport idei növekedési lendületének fő hajtóerejét a beruházások adják, különös tekintettel arra is, hogy várhatóan megkezdődnek a folyósítások az NGEU helyreállítási keretből.



Ennek alapján a Fitch Ratings londoni elemzői arra számítanak, hogy a beruházások értékének növekedése kiemelkedő lesz, különösen Magyarországon és a Felvidéken. A hitelminősítő előrejelzése szerint a beruházások a magyar gazdaságban az idén és jövőre éves átlagban 8,4 százalékkal, Szlovákiában 18,3 százalékkal növekednek.



MTI, Gondola