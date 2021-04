Maia Sandu moldvai elnök Bukarestben tárgyalt a járványügyi helyzetről

2021. április 20. 22:32

Maia Sandu moldvai elnök kedden Bukarestben tárgyalt Klaus Iohannis román államelnökkel és Florin Citu miniszterelnökkel a járványügyi helyzetről és az oltásokról. A felek egyebek mellett megtárgyalták, milyen feltételek mellett olthatják be magukat Romániában a moldvai-román kettős állampolgárok.

Maia Sandu előbb Klaus Iohannis román kollégájával folytatott megbeszélést. A román elnöki hivatal közleménye szerint Iohannis elmondta, hogy Románia marad Moldva legfontosabb partnere, erről tanúskodik a koronavírus-járvány idején Bukarest által Kisjenőnek nyújtott jelentős támogatás, amely 2,3 millió euró értékű orvosi és védő felszerelésből állt, illetve 200 ezer oltásból. A következő időszakban Románia 6 ezer tonna gázolajat is szállít Moldvának a gazdák támogatására.



Iohannis ismét határozott támogatásáról biztosította a Maia Sandu által képviselt reformokat. Jelezte, hogy Bukarest továbbra is támogatja Moldva közeledését az Európai Unióhoz.



Maia Sandu megköszönte a román támogatást, és megerősítette, hogy folytatni fogja "a demokratikus és európai szellemű reformokat".



A felek abban állapodtak meg, hogy folytatják a kétoldalú tárgyalásokat az energia, a szállítás, az oktatás és az egészségügy területén, hiszen a cél az, hogy Moldva fejlődése fenntartható legyen és "visszafordíthatatlanul csatlakozzon az ország az európai térséghez" - olvasható a román elnöki hivatal közleményében.



Maia Sandu ezt követően Florin Citu román miniszterelnökkel találkozott. Citu a megbeszélés után egy közösségi oldalon tett bejegyzésben közölte: megtárgyalták, hogy milyen feltételek mellett oltathatják be magukat Romániában a moldvai-román kettős állampolgárok függetlenül attól, hogy rendelkeznek-e romániai lakcímmel. A kormányfő egyéb részleteket nem közölt a feltételekről.



MTI; Gondola