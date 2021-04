Máris összeomolhat a Szuperliga – dobbantott a Chelsea és a Man City

2021. április 20. 22:42

Sorra lépnek ki az új formációból a klubok. Máris kiszállt a pár napja bejelentett Szuperligából a Chelsea és a Manchaster City – írta meg a Telegraph. Az újság hozzátette, hogy értesülései szerint az Atlético Madrid és a Barcelona is hasonló lépesen gondolkozik.

Mint arról korábban beszámoltunk, tizenkét európai futballklub megállapodott a régóta rebesgetett európai szuperliga létrehozásában. Az olyan futballszövetségek, mint az UEFA és a FIFA fenyegetéssel válaszoltak az Európai Szuperliga tervére, és a kérdésben Orbán Viktor is megszólalt.

Beszámoltunk arról is, hogy a Manchester City és a Chelsea szinte azonnal fontolóra vette a kihátrálást, miután a csatlakozás mélységes felháborodást keltett a rajongók között. A kilépést most megerősítették a klubok részéről. Ezzel a Szuperliga gyakorlatilag azonnal az összeomlás szélére került.

Sajtóértesülések szerintt az Atlético Madrid kilépése is már szinte csak idő kérdése. Hasonló a helyzet a Barcelona-val is amelynek elnöke, Joan Laporta is azt nyilatkozta, hogy addig nem köteleződnek el a Szuperliga mellett, amíg tulajdonosi tanács nem hagyta azt jóvá.

mandiner.hu