Május második felében az afgán béketárgyalások törökországi fordulója

2021. április 20. 23:27

A ramadán böjti hónap utánra, május második felére halasztják az afgán béketárgyalások eredetileg április 24. és május 4. közé tervezett törökországi fordulóját.

Cavusoglu – pace.coe.int

Mevlüt Cavusoglu török külügyminiszter kedd este a Habertürk török hírtelevízió élő műsorában elmondta, hogy a tanácskozáson a két szembenálló afgán fél, tehát a kabuli kormány és a tálib lázadók, továbbá 21 ország és három nemzetközi szervezet képviselteti majd magát Isztambulban.





Arra a közbevetett műsorvezetői kérdésre, hogy a tálib felkelők megerősítették-e részvételüket, Cavusoglu kitért az egyértelmű válaszadás elől és folytatva mondanivalóját, úgy fogalmazott: "természetesen a tálibok jelenléte nélkül ennek a konferenciának nincs értelme [...] mivel jelenleg a részvételt és a küldöttségek összeállítását illetően még nem tisztázott a helyzet, el kellett halasztanunk (a konferenciát)." A tárcavezető közölte, hogy Katarral, az Egyesült Államokkal, az ENSZ-szel, valamint az afgán felekkel is egyeztettek a kérdésről, és együtt döntöttek az ügyben.



Cavusoglu márciusban, Antony Blinken amerikai külügyminiszterrel folytatott tanácskozását követően számolt be arról, hogy Törökország az afganisztáni helyzet rendezését célzó békekonferenciát szervez. "Ahogy a tálibok, úgy az afgán vezetők, valamint baráti országok kérték Törökországot, hogy szervezzen egy ilyen találkozót. Így tett nemrég az Egyesült Államok is" - mondta a török külügyminiszter márciusban.



A tálibokkal 2020 februárjában kötött dohai megállapodásban Donald Trump előző amerikai elnök kilátásba helyezte az amerikai csapatok kivonását idén májusig.



A januárban hivatalba lépett amerikai elnök, Joe Biden múlt szerdán Washingtonban azt jelentette be, hogy az amerikai csapatok szeptember 11-ig kivonulnak Afganisztánból. "Ideje befejezni Amerika leghosszabb háborúját. Itt az ideje, hogy az amerikai csapatok hazajöjjenek" - fogalmazott Biden, jelezve egyúttal, hogy a közép-ázsiai országban állomásozó, körülbelül 2500 amerikai katona kivonása május 1-jén kezdődik meg.



Az afgán kormány és az ellene háborút folytató tálibok közötti béketárgyalások dacára Afganisztánban továbbra is háború dúl.



MTI