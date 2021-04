Meghátráltak a szuperliga alapítói, az éjjel megszöktek a klubok

2021. április 21. 10:54

Az angol klubok kedd éjszaka bejelentették, hogy kilépnek a hétfőn életre hívott Európai Labdarúgó-szuperligából (ESL). A Manchester City volt az első klub, amely hivatalosan is visszalépett, a Chelsea másodikként jelezte szándékát, majd a másik négy csapat, az Arsenal, a Liverpool, a Manchester United és a Tottenham is követte példájukat. A dominó aztán továbbdőlt, az olasz Internazionale is visszakozott. Az ESL pedig meghátrált, közleményt adott ki, amelyben arról tájékoztat, hogy az alapítók „átgondolják a tervüket”.

„A Szuperliga meggyőződése, hogy az európai futballban változásra van szükség – fogalmaz a szervezet közleménye, amely reagál az angol klubok kilépésére. – Ezért javaslatot tettünk egy új versenysorozatra, mert a jelenlegi nem működik.”

A közlemény, a hétfőihez hasonlóan ismét hivatkozik a koronavírus-járványra, hogy a pandémia okozta bizonytalan pénzügyi helyzetben új, stabil alapokra lenne szükség, és ezt a stabilitást biztosíthatná az új sorozat.

„Az angol klubok külső nyomásra kénytelenek voltak távozni, miközben meggyőződésünk, hogy javaslatunk teljes mértékben összhangban van az európai joggal és szabályozásokkal – folytatódik a közlemény. – A körülményekre való tekintettel átgondoljuk a megfelelő lépéseket a projekt átalakítása érdekében.”

Az angol klubok lépését szerda reggel üdvözölte Boris Johnson, az Egyesült Királyság miniszterelnöke, szerinte ez a jó döntés a klubok és a szurkolók számára is, meg kell védeniük a „nemzeti játékukat”.

Az angol klubok után az Inter az ANSA hírügynökségnek bejelentette: „Jelen helyzetben a szuperligaprojekt már nem tűnik érdekesnek az Inter számára.” A másik milánói csapat, a Milan is a visszalépést fontolgatja, így maradna a Juventus, valamint három spanyol klub, a Real Madrid, a Barcelona és az Atlético Madrid – ez így már nagyon szűk szuperliga lenne…

Szuperliga: „A labdarúgás zombiapokalipszise”; „Groteszk árulás” – sajtóvisszhang

A nemzetközi sajtó egyöntetűen a hétfőn életre hívott labdarúgó Szuperligával szemben foglalt állást, s közben „történelmi szakításként” és „zombiapokalipszisként” jellemezte a 12 elitklub bejelentését – írja az MTI.

NAGY-BRITANNIA

Daily Mirror

„Ezt az úgynevezett Szuperligát nemcsak meg kell buktatni, hanem mindörökre száműzni kell a sportból.”

The Independent

„A Szuperliga a futball groteszk árulása.”

The Guardian

Jonathan Liew szerint csak az támogathatja a Szuperligát, aki szívből utálja a labdarúgást. Persze bizonyára több millió ember örül a kezdeményezésnek, de ők azok, akiket egyáltalán nem érdekelnek a sportág hagyományai. Egyelőre rengeteg a kérdés, és nagy harc várható, de azon is érdemes elgondolkodni, miért jutott el a tizenkét klub odáig, hogy létrehozza a saját futballvilágát.

The Sun

„A milliárdosokon kívül ki tartja még jó ötletnek ezt a jelentéktelen Szuperligát, amely szétrombolná a Bajnokok Ligáját, a Premier League-et, nem is beszélve az olasz és spanyol bajnokságról?”

The Telegraph

„Florentino Pérez, Andrea Agnelli és Joel Glazer áll az európai futballtörténelem legrosszabb ötlete mögött. A Szuperliga elnöke és két alelnöke vezeti a labdarúgás legújabb zombiapokalipszisét, amely a friss húsra irányul. Nekik még a közvetítési jogokból származó bevételek utóbbi két évtizedben tapasztalt hatalmas növekedése sem elég.”

The Times

„A nemzeti szövetségek megtehetik, hogy bizonyos klubok játékosait nem hívják a válogatottba. Ez jelentősen csökkenti azt a csábítást, amelyet a hitszegő egyesületek jelentenek a futballistáknak. Legfőképpen pedig a szurkolók azok, akiknek a támogatása nélkül az új liga nem lehet sikeres.”

FRANCIAORSZÁG

L'Équipe

Gazdagok háborúja – írja címlapján a patinás francia lap. Vincent Duluc jegyzetében elég határozottan ír az új sorozatról, amely szerinte megöli a hagyományos futballt és semmibe veszi a tradíciókat. Hozzáteszi, az alapító klubok elfeledkeztek arról, hogy ők is a többieknek köszönhetően válhattak naggyá, és a Szuperligával elárulják azokat, akik szeretik ezt a sportágat, amit sohasem lehet megbocsátani.

Derniéres Nouvelles d'Alsace

„A világfutballnak döbbenten és dühösen kell megállapítania, hogy a pénz az úr. Micsoda meglepetés, micsoda leleplezés! Miután a Szuperliga ötlete már évekkel ezelőtt felvetődött, most elkezdett nőni és gyarapodni – mindez pedig egy elrontott rendszer eredménye.”

NÉMETORSZÁG

Kicker

A lap főszerkesztője, Jörg Jakob szerint az eddigi fenyegetettség valósággá vált, és a leggazdagabb klubok létrehozták saját elitligájukat, ami gyakorlatilag a futball Formula–1-e lesz. Marketingszempontból a klubok úgy érezték, indokolt ezt meglépni, mert a virtuális térben jelen lévő szurkolók már legalább annyira értékesek, mint a valódiak. Végül azonban úgyis a futballdrukkerek mondanak ítéletet, de nincsenek könnyű helyzetben, mert dönteniük kell, hogy a szívükre vagy az eszükre hallgatnak.

OLASZORSZÁG

La Gazzetta dello Sport

„Szuperliga? Szuper nem!” – Írta hétfői címlapján az olasz lap, amely ezzel egyértelműen kifejezte a sorozattal kapcsolatos álláspontját. Az online oldalon megtalálható cikkében pedig hangsúlyozza, hogy mindig is ellenezte a szűk elit érdekeit szolgáló liga elindítását, amely minden szempontból szembemegy a sportág hagyományaival, és már a bejelentéssel is hatalmas vihart kavart.

La Repubblica

„Dúl az elkülönülési háború az európai futballban, amelyet 12 szakadár és komoly gazdasági problémákkal küszködő klub robbantott ki az éj leple alatt. Ez jelzi a végső hasadást a két világnézet között, hogy miként lehet megélni és megérteni ezt a sportágat.”

Corriere della Sera

„Forradalomra volt szükség a futballban, hogy egységes európai reakció alakulhasson ki, melynek során elítélték az új Szuperliga által okozott megosztottságot. A 12 leggazdagabb egyesület akarata szembemegy más csapatokéval, sok kis- és nagyvárossal, közösségekkel és mindenekelőtt a hagyománnyal.”

SPANYOLORSZÁG

La Vanguardia

„Gazdasági okok állnak az előtérben, ezt is jelzi az érintett angol klubok részvényeinek emelkedése a Wall Streeten, illetve a Juventus-részvények emelkedése a milánói tőzsdén. Ezek az egyesületek évek óta próbálnak egy félig zárt sorozatot létrehozni az NBA mintájára, amely pénzt és gazdasági stabilitást garantálna nekik.”

Marca

A lap véleménycikke szerint a Szuperliga alapítása társadalmi, gazdasági és sportszakmai szempontból is az egyik legkritikusabb döntés a labdarúgás történetében, ami hatalmas pofon a futballnak. Egy másik cikkben viszont megemlíti, hogy ebben nincs újdonság, és több sportágban, például a teniszben már évtizedekkel ezelőtt lezajlott a szűk elit leválása, de a kosárlabdában is hasonló történt. Mindamellett az új sorozat létrejöttét természetesen a pénz mozgatja.

MNO - NSO