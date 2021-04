Fiatalokat is várnak véradásra a következő hetekben

2021. április 21. 13:36

A 18 éven felüli fiatalokat is várják véradásra a következő hetekben - közölte a Magyar Vöröskereszt szerdán az MTI-vel.

A koronavírus-járvány elleni korlátozások fokozatos enyhítésével párhuzamosan a Magyar Vöröskereszt is folytatja a kiszállásos véradások szervezését azokra a helyszínekre, amelyeken a járvány előtt is rendszeresen lehetett vért adni - írták. Azt szeretnék elérni, hogy a következő hetekben minél többen adjanak vért, ezért számítanak a fiatalokra is, akiket a középiskolák, egyetemek és főiskolák ideiglenes bezárása miatt az elmúlt időszakban nehezebben lehetett elérni - jelezték.

Hangsúlyozták: a véradásra azokat is várják, akik megkapták a koronavírus elleni oltást, mivel az, aki panaszmentesen, akár már az oltás utáni napon is adhat vért. Akik átestek a fertőzésen, a teljes gyógyulás és tünetmentesség után 21 nap múlva adhatnak vért - tették hozzá.

Az egészséges nők egy évben négyszer, a férfiak ötször adhatnak vért - idézték fel.

A véradással kapcsolatos információk a www.messzirejuthat.hu és a www.ovsz.hu, az aktuális véradóhelyszínek és időpontok a www.voroskereszt.hu/veradas és a www.ovsz.hu/veradas oldalon találhatók.

MTI