Tőkés László: Mindennél fontosabb a határok fölötti nemzetegyesítés

2021. április 21. 17:45

Tőkés László szerint az általa vezetett Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) az elmúlt tíz évben tettekkel bizonyította, hogy számára mindennél fontosabb a határok fölötti nemzetegyesítés.

A politikus szerdán részt vett Csíkszeredában a Magyarnak lenni jó! című könyvnek a bemutatóján, amely összefoglalja az EMNT demokrácia-központjai hozzájárulásának a tíz évét a magyarországi honosítási folyamathoz. Az eseményről az EMNT számolt be az MTI-hez eljuttatott közleményben.

Tőkés László kijelentette: a honosítás a határok felett egyesíti a magyar nemzetet. Ugyanakkor együttérzésének adott hangot azok iránt, akik nem lehetnek e folyamat részesei. "Felvidéken épp most zajlik egy botrány, miszerint nemzetbiztonsági kockázat lenne a kettős állampolgárság, Ukrajnában pedig listázzák azokat, akik magyar állampolgárságért folyamodnak" - idézte a közlemény Tőkés Lászlót.

Az EMNT elnöke megemlítette: Erdélyben elhárultak az akadályok a határok feletti nemzetegyesítés és a honosítás útjából.

"Meghatódva leltem rá e mostani kiadványban édesapám, Tőkés István fényképére, akinek egy 1933-as dokumentuma szolgált korábbi magyar állampolgárságának bizonyítására. Ő megélhette, hogy mint egykori állampolgár nem elnyerte, hanem visszanyerte a magyar állampolgárságot" - mondta.

Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke • Fotó: Veres Nándor

Megjegyezte: az elmúlt tíz év és e kötet is jól jelzi az EMNT nemzet iránti elkötelezettségét. "Büszkék vagyunk rá, hogy világszinten a legtöbb honosítás megvalósításában az EMNT jeleskedett, s ugyanígy büszkék vagyunk arra is, hogy nem csak szavakkal, de tettekkel is bizonyítottuk, számunkra mindennél fontosabb a határok feletti nemzetegyesítés" - mondta Tőkés László.

Tóth László, Magyarország csíkszeredai főkonzulja megköszönte az EMNT-irodák munkatársainak az elmúlt tíz évben végzett munkát. Arra emlékeztetett, hogy a kedvezményes honosítás a legmegfelelőbb válasz volt a trianoni tragédiára, és a 2004-es népszavazásra, amikor az állampolgárság kiterjesztése nem kapta meg a szükséges támogatást Magyarországon.

A rendezvénybe online bekapcsolódott Wetzel Tamás állampolgársági eljárásokért felelős miniszteri biztos azoknak is köszönetet mondott, akik az elmúlt tíz évben éltek a magyar állampolgárság kedvezményes megszerzésének a lehetőségével. Hozzátette: azért dolgoznak, hogy a könyv címébe emelt jelmondat, a "Magyarnak lenni jó!" valóra váljon.

Az évfordulós kiadvány tartalmazza a honosításban részt vett EMNT-sek személyes vallomásait, és reprezentatív válogatás található benne a magyar állampolgárságot kérelmezők által az EMNT-irodákba behozott, történelmi jelentőséggel bíró okiratokból is.

MTI