2021. április 21. 21:35

Taqueriában, mexikói étteremben vacsorázó vendégeket zaklattak és fehérellenes jelszavakat skandáltak a BLM mozgalom New York-i tüntetői a Derek Chauvin-per ítéletének kihirdetése előtt – derült ki abból a videófelvételből, melyről a Newsweek és a Fox News is beszámolt.

A túlnyomórészt színes bőrű tüntetők feltételezése szerint fehér étteremtulajdonosok New Yorkból való távozását követelte az ordító, skandáló tömeg, mely vacsorázókat zaklatott egy mexikói étkzdénél (taqueria) – számolt be a Fox News online kiadása. A csőcselék két ázsiai származású, ott vacsorázó nőt zaklatott. A tömegből a BLM-tüntetések múlt május óta kialakult szertartási rendje szerint kivált egy megafonba kiabáló előszónok, és a rögtönzött szlogenjeit ismételte skandálva a tömeg.

A jelenet komikussá vált, mert a szónok egy idő múlva kijött a ritmusból, s ez összezavarta az ordibálókat.

A tüntetők trágár szavakkal hozták a helybéliek tudomására, hogy nem szívesen látnak fehér ember tulajdonában lévő éttermet.

Menjen el New Yorkból a fehér tulajdonos, „nem akarjuk a kib…ott taqueriádat!” – üvöltötte a vezérszónok, majd itt belezavarodott a szövegébe, amit azzal próbált menteni, hogy ezek az üzletek „fehérek tulajdonában vannak.”

Egy nő, menteni kívánva az összevissza ordítozni kezdő tömeg anarchiáját, még bekiabálta, hogy a tulajdonos adja át bevétele 30 százalékát. Ez viszont ellentétes volt korábbi követelésükkel.

Városi tornaóra: ismét kezdődik az autókra mászás

A videót alig néhány órával azután tették közzé, hogy az esküdtszék Derek Chauvin volt minneapolisi rendőrt bűnösnek találta mindhárom, ellene felhozott vádpontban George Floyd korábban számos bűncselekményt elkövető, a rendőri intézkedésnek ellenszegülő fekete férfi 2020 májusában történt halála miatt. Az eset több hónapos országos tiltakozást váltott ki, melynek ürügyén tömegek fosztogattak és gyújtogattak az Egyesült Államokban, egész városokat téve élhetetlenné. A tömeg sajátos világnézete igen népszerűvé vált, világszerte zajlottak le különös jelenetek, melyek során számos európai nagyvárosban is kifejezték szolidaritásukat a rendőri intézkedés közben elhunyt fekete férfival.

A Newsweek által közzétett videó arról számol be, ahogy Minneapolisban az ítélet bejelentését követően a csőcselék eláraszt egy útszakaszt, s fenyegetően megrohan egy nagyobb szállító járművet, melyre az egyik demonstráló felmászik és ugrál a motorháztetőn. A rendőrség meg sem próbál közbeavatkozni. A tömegben fenyegető hangulatot árasztó, fekete zászlót lengetnek a rendbontók.

„Egy rendőr miatt minden rendőrt démonizálnak”

Széles körű egyetértés bontakozott ki az Egyesült Államokban az esküdtszék döntésének helyességével kapcsolatban, miután minden vádpontban bűnösnek találták Derek Chauvin volt minneapolisi rendőrtisztet az afroamerikai George Floyd meggyilkolásában – közli a távirati iroda.

Chuck Schumer, a szenátusi demokrata párti többség vezetője szerint az ítélet „hivatalos kinyilvánítása annak, amit sokan már csaknem egy éve tudunk: George Floydot meggyilkolta egy rendőr, miközben arra esküdött fel, hogy szolgálni és védeni fog”.

Nancy Pelosi, a képviselőház demokrata elnöke megköszönte a kábítószer-kereskedelem és -birtoklás vádjával rendőri intézkedés alá vont Floydnak, hogy „feláldozta az életét az igazságért”.

Mitt Romney republikánus szenátor, volt elnökjelölt is üdvözölte az esküdtszék határozatát, s aláhúzta, hogy bízik az Egyesült Államok intézményeiben. „George Floyd családja és közössége megérdemelte, hogy felelősségre vonják a férfi gyilkosát. Most ezt megkapták. A fekete életek is számítanak, mindig és örökké” – hangsúlyozta Hillary Clinton volt amerikai külügyminiszter, egykori elnökjelölt.

„Egy ember szükségtelenül életét vesztette egy rendőr keze által. Ugyanakkor az egy rendőr miatt minden rendőrt démonizálni kívánók állításai üresnek bizonyultak” – jelentette ki Bill Johnson, az amerikai rendőrszervezetek szövetségének vezetője. Ezt az álláspontot nemegyszer osztották egyébként európai, különösen francia kollégái, akik az utóbbi időszakban rendszeresen felemelték szavukat a rendfenntartó erők elleni szervezett hisztériakeltés és fizikai bántalmazással is járó támadások miatt.

