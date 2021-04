Palkovics: Az egyetemek működését ismerem, nem a titkosszolgálatokét

2021. április 21. 21:44

Budapesten létesít campust a világ 34. legjobb egyeteme, a Fudan Egyetem, ezért a kormány módosítja a felsőoktatási törvénynek a külföldi egyetemek magyarországi működésére vonatkozó részét.

Egyelőre a 2024-es nyitás körül még nagyon sok a kérdés.

Palkovics László innovációs és technológiai miniszter a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában elmondta, egy olyan egyetem, mint a Fudan Egyetem magyarországi működése viszonyt képez majd a többi magyar egyetemmel és a környezetével. Kiemelte, egy olyan professzor, aki világhírű és a Fudan Egyetemen tanít majd Budapesten, vélhetően a többi egyetemen is tanít majd. Ezzel óhatatlanul is emelve a magyar egyetemek színvonalát.

„Arról is beszélnünk kell, hogy a világ legjobb egyeteme a Massachusetts Institute of Technology (MIT) több mint egy éve debreceni központtal egy olyan programot hajt végre, ahol a tudományos kutatási eredményeknek egyfajta innovációs hasznosítására vonatkozóan működik. Az első évről a koronavírus-járvány elvitte a figyelmet, de ez is működik” – hívta fel a figyelmet.

„Szeretnénk, ha Magyarország sokkal erőteljesebben kapcsolódna be a nemzetközi egyetemi környezetbe” – tette hozzá Palkovics László.

A parlament nemzetbiztonsági bizottságának ellenzéki képviselői kezdeményezik a miniszter meghallgatását a Fudan Egyetemmel kapcsolatos titkosszolgálati kérdések miatt.

Ezzel kapcsolatban Palkovics László úgy fogalmazott, az egyetemeket ismeri, a titkosszolgálatok működését pedig nem.

„Nem gondolom, hogy egy egyetem a legalkalmasabb terepe annak, hogy titkosszolgálatokat működtessen egy ország egy másik országban” – hangsúlyozta.

hirado.hu - Kossuth Rádió