Medián: Jakab Péter a legnépszerűbb ellenzéki kormányfőjelölt

2021. április 21. 23:24

A Medián a HVG megbízásából készített újabb felmérést a baloldali előválasztás miniszterelnök-jelöltjeinek népszerűségéről.

A Medián április 8–10-ei adatfelvételen alapuló, 1000 fős reprezentatív felmérését azok körében végezte, akik a következő választás után kormányváltást szeretnének – adta hírül a lap. Pár napja a Medián meglepő felmérést tett közzé, melyben először a parlamentbe jutási küszöb fölött jelezte a Magyar Kétfarkú Kutya Pártot.

A jelenlegi állás szerint Jakab Péter Jobbik-elnök került az első helyre, a korábbi favorit, Karácsony Gergely pedig a második helyre csúszott vissza.

A harmadik helyen is változás történt, mert Hódmezővásárhely polgármestere, Márki Zay Péter megelőzte Gyurcsány Ferenc feleségét, Dobrev Klárát, a DK jelöltjét. Jelen állás szerint legkevesebben Fekete-Győr Andrásra, a Momentum elnökére szavaznának, ami annak fényében is érdekes, hogy a népszerűségét végletesen megtépázó, elhíresült Partizán-interjú előtt érkeztek be az adatok.

A Závecz Reserach már március végén Jakab Pétert nevezte meg a legnépszerűbb kormányfő-jelöltnek.ahol a második helyen holtversenyben állt Dobrev Klára és Karácsony Gergely főpolgármester.

mandiner.hu