A magyarok harmada már megkapta az oltást

2021. április 22. 00:15

Továbbra is gyors ütemben zajlik itthon a koronavírus elleni oltás: több mint 3,363 millióan kapták meg eddig az első dózist, és 1,425 millióan már a második adagon is túl vannak. A szakemberek szerint már látszik az oltások kedvező hatása, ezzel együtt nő a bizalom is: 4,3 millió fölé emelkedett a regisztráltak létszáma. A napokban újabb vakcinaszállítmányok érkeznek, így az oltás zavartalanul folytatódhat – hangzott el az M1 Híradójában.

Mind a Pfizer, mind a Moderna oltóanyagából több ezer ampulla érkezett Debrecenbe, majd szétosztották, és el is kezdték kiszállítani a megye mintegy kétszáz háziorvosi praxisába, várhatóan a héten az összeset beadják.

Megérkezett az utánpótlás Pfizer és Moderna vakcinából a szegedi kormányhivatalba is, innen majd a házirovosokhoz szállítják kit. Juhász Tünde Csongrád-Csanád megyei kormánymegbízott az M1 Híradójának azt mondta, hogy mindig igyekeznek az igénynek megfelelő mennyiségű oltóanyagot kiküldeni a háziorvosoknak.

Az egri kormányhivatalhoz 1400 ember beoltására elegendő Moderna vakcinát szállított a Hungaropharma furgonja. Ezen kívül még két másik típusú oltóanyagot is kaptak a háziorvosok.

Pajtók Gábor, a Heves megyei kormánymegbízott közölte, hogy mintegy 5052 Pfizer oltóanyagot el tudnak oltani a háziorvosok saját praxisukban. Majd ezernyi Sinopharm második körös oltást szintén a háziorvosok adják majd be ezen a héten a pácienseik részére. A rendelőkbe folyamatosan érkeznek a páciensek. Párhuzamosan adják be az első és második körös oltásokat, ha kell túlóráznak a háziorvosok.

A miskolci kórházakban is megfeszített tempóban oltanak, naponta több mint háromezer injekciót adnak be, jelenleg Szputnyik vakcinát használnak.

„Az oltópontunkon és a mobil oltócsapatok segítségével százezer körülbelül az az oltás, amit elvégeztünk. Folytatjuk tovább ezt a feszített tempójú oltási ütemtervet. A cél természetesen az, hogy a regisztráltak minél előbb beoltásra kerüljenek, illetve minden regisztrált a második körös oltását is megkapja” – mondta Kozma Ádám, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház főgyógyszerésze.

A magyar lakosság több mint harmada átoltott

A hivatalos tájékoztató oldal szerint meghaladta a 3,363 milliót azoknak a száma, akik kaptak valamilyen védőoltást. Közülük 1 425 000-en már a második adagot is felvehették. A magyar átoltottság jelentősen meghaladja az uniós átlagot. Közben tovább nőtt a regisztráltak száma is, akiknek 70 százaléka már kapott oltást.

