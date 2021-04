Románia karanténnal várja külföldről hazatérő vendégmunkásait és turistáit

2021. április 23. 00:11

Áthúzta a románok húsvéti utazási számításait a koronavírus-fertőzések ütemének csökkenése, ugyanis Bukarest járványügyi szempontból magas kockázatú "sárga zónába" sorolta az érintett országok többségét, így mind a hazalátogató vendégmunkásoknak, mind a hosszú hétvégét a bolgár vagy görög tengerparton töltő turistáknak azzal kell számolniuk, hogy belépéskor karanténba küldik őket - mutatott rá a Digi 24 hírtelevízió csütörtökön.

A kéthetes elszigetelés alól azok a "sárga zónából" érkezők mentesülnek, akik 48 óránál frissebb negatív PCR-tesztet mutatnak fel, vagy igazolni tudják, hogy - a koronavírus elleni oltás mindkét adagját megkapva vagy a betegségen az utóbbi három hónapban átesve - immunitást szereztek.

Románia lakosságának több mint 85 százaléka ortodox vallású, és idén május 2-án ünnepli Jézus feltámadását. A négynapos ünnepre hagyományosan sok külföldön dolgozó román vendégmunkás látogat haza, illetve ilyenkor a románok előszeretettel kirándulnak a húsvétot szintén most ünneplő balkáni országokba.

Románia azokat az országokat sorolja a "sárga zónába", ahol a megelőző két hétben a romániainál magasabb volt a koronavírussal újonnan fertőzöttek lakosságarányos száma. Az országos járványügyi operatív törzs (CNSU) az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) legfrissebb adatai alapján csütörtökön frissítette a koronavírus-járvány szempontjából magas kockázati besorolású országok listáját.

Mivel Romániában az utóbbi hónapban felére (2,75 ezrelékre) csökkent az újonnan diagnosztizált fertőzötteknek a lakossághoz viszonyított kéthetes aránya, csütörtökön egy sor újabb ország - köztük Németország, az Egyesült Államok, Kanada, Görögország és Svájc - került sárga zónába.

Márciusban a görög turisztikai miniszter Bukarestbe látogatott, hogy bejelentse: országa már április közepétől megnyitja határait az Európai Unióból érkező turisták előtt, a román turisztikai irodáknál pedig meg is nőtt az érdeklődés a görög húsvéti vakáció iránt. Görögország is Romániához hasonló feltételekkel biztosítja a karanténmentességet, de azzal, hogy most Bukarest sárga zónába sorolta, legalábbis megdrágult azoknak a román turistáknak a vakációja, akiknek a görög határon csak negatív ellenanyagtesztet, hazatéréskor viszont egy - újabb és jóval drágább - negatív PCR-tesztet kell felmutatniuk a karantén elkerüléséhez.

Moldova kivételével Románia valamennyi szomszédja, valamint a jelentős román közösséget befogadó Olaszország és Franciaország is a sárga zónához tartozik.

MTI