Labdarúgó NB I - Fókuszban a dobogós helyek és a bennmaradás

2021. április 23. 09:13

Elsősorban a második és a harmadik helyért folyó küzdelem, valamint a kiesés elkerüléséért vívott harc lesz a középpontban a labdarúgó NB I. hétvégi, 31. fordulójában.

A listavezető Ferencváros hétközben biztosította története 32., és sorozatban harmadik bajnoki címét, így a zöld-fehérek számára gyakorlatilag tét nélküli lesz a vasárnapi meccsük, amely más esetben rangadónak számítana, mivel a harmadik Fehérvárnál vendégeskednek. A Rebrov-tizenegynek ezúttal is csak a győzelem elfogadható, így a hazaiaknak a szerencse is kell már a döntetlenhez is. Még akkor is, ha a Fejér megyei együttes számára bőven van ok a pontok gyűjtésére, lemaradása ugyanis öt pont a második Puskás Akadémiával szemben, azaz a hátralévő három körben akár még előzhetne is. Ehhez azonban az is kell, hogy a hétközben a Diósgyőr otthonában vereséget szenvedő felcsútiak ismét hibázzanak, erre viszont nem biztos, hogy éppen most szombaton kerül sor, amikor a kilencedik Zalaegerszeg lesz a vendég a Makovecz-stadionban. Ámbár ha felidézzük, hogy a ZTE legutóbb egy ötöst gurított a Budafoknak, valószínű, hogy Felcsúton háromesélyes meccsre futnak ki a gyepre a csapatok.



Nehéz mérkőzés vár az újoncként sereghajtó Budafokra, amely akár ebben a fordulóban el is búcsúzhat az élvonaltól. A fővárosiakhoz a negyedik Paks látogat vasárnap, Bognár György együttese pedig a mostani idény mindkét egymás elleni bajnoki összecsapásán verni tudta a budafokiakat. Tavaly novemberben 3-2-re nyert a Paks vendégként, majd februárban házigazdaként diadalmaskodott 4-1-re. Csizmadia Csaba azonban soha nem feltett kézzel engedte föl a pályára a Budafok labdarúgóit.

A szintén az utolsó szalmaszálba kapaszkodó Diósgyőr a hétközi győzelme után ezúttal Kisvárdáról próbálja majd meg elhozni a három pontot, amely létfontosságú a számára. Supka Attila csapata azonban a Fradival is döntetlent ért el úgy, hogy egy szabályosnak látszó góljukat a bíró a partjelző véleményére alapozva nem adta meg, így a Kisvárdának jó esélye van otthon tartani a pontokat.

A DVTK-val szemben négypontos előnyben lévő Budapest Honvéd a fordulót záró összecsapáson a Mezőkövesdet fogadja. Kemény meccs lesz, mert a vendég együttes, a Pintér Attila-legénység az utóbbi négy meccsét elveszítette, s ezt a sorozatot le akarja zárni.

NB I, 31. forduló:



szombat:

Puskás Akadémia FC-Zalaegerszeg 14.45

Kisvárda-Diósgyőri VTK 17.00

Újpest FC-MTK 19.30



vasárnap:

Budafoki MTE-Paksi FC 14.30

MOL Fehérvár FC-Ferencvárosi TC 17.00

Budapest Honvéd-Mezőkövesd 19.30

A tabella:

1. Ferencvárosi TC 30 20 9 1 63-19 69 pont - már bajnok

2. Puskás Akadémia FC 30 17 4 9 44-34 55 - Konferencia Liga

3. MOL Fehérvár FC 30 14 8 8 60-35 50

4. Paksi FC 30 12 8 10 62-55 44

5. Kisvárda Master Good 30 11 9 10 25-34 42

6. MTK Budapest 30 10 9 11 39-40 39

7. Újpest FC 30 11 5 14 40-60 38

8. Mezőkövesd Zsóry FC 30 10 8 12 32-41 38

9. ZTE FC 30 9 6 15 50-52 33

10. Budapest Honvéd 30 8 9 13 42-44 33

11. Diósgyőri VTK 30 8 5 17 33-49 29

12. Budafoki MTE 30 7 6 17 32-59 27

MTI, Gondola