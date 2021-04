Az MVM megvásárolja az ÉMÁSZ Hálózati Kft.-t

2021. április 23. 10:09

Az MVM Energetika Zrt. adásvételi szerződést írt alá az ÉMÁSZ Zrt.-vel az ÉMÁSZ Hálózati Kft. 100 százalékos tulajdonának megvásárlásáról - közölte az energetikai társaság pénteken az MTI-vel.

Kiemelték: a társaság megvásárlásával az MVM csaknem másfélmillió ügyfél számára garantálja a biztonságos műszaki hátteret a villamosenergia-szolgáltatás igénybevételéhez.



Mager Andrea, a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter a közlemény szerint elmondta, hogy a tranzakció annak a tudatos üzleti építkezésnek az újabb állomása, aminek eredményeként az MVM Csoport az elmúlt években a teljes hazai energetikai értékláncot lefedi, és regionális szinten is meghatározó piaci szereplővé vált.



A közleményben felidézték, hogy az MVM és az E.ON még 2019 őszén írt alá megállapodást, amelynek részeként az MVM idén megvásárolja az ÉMÁSZ Hálózati Kft.-t.



A miskolci központú társaság több mint 400 településen, Nógrád, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, illetve Pest és Jász-Nagykun-Szolnok megye egyes részein, összesen 15 492 négyzetkilométer területen 740 ezer ügyfél villamosenergia-ellátását biztosítja.



Az MVM Csoport a felvásárlással tovább erősíti iparági pozícióját a lakossági és üzleti ügyfelek közvetlen ellátását biztosító infrastruktúrában - mondta Kóbor György, az MVM Csoport elnök-vezérigazgatója, aki arra is utalt, hogy egyben kiemelkedő szakértelemmel is gazdagodik a vállalat.



Az MVM Csoport jelenleg több mint 110 vállalatból áll, a vállalatnál több mint 17 ezer szakértő munkatárs dolgozik az energiatermelés, a tárolás, a kereskedelem, az elosztás, a szolgáltatás, a tervezés, az építés, a szállítás, az adatátvitel, és a startup-inkubáció területén - ismertették a közleményben.



MTI