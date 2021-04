KFOR kiképzés tartalékosoknak Hajdúhadházon

2021. április 23. 10:37

Megkezdődött az MH KFOR Kontingens 25. váltásába jelentkezett önkéntes tartalékos katonák lőgyakorlata az MH 5. Bocskai István Lövészdandár hajdúhadházi lőterén, április 22-én, csütörtökön.

A kétnapos kiképzésen egyéni és kötelék lőgyakorlatokat is végrehajtanak a katonák. Utóbbin a lőgyakorlat vezetők nem csupán a lövészeti eredményeket értékelik, hanem a rajparancsnok munkáját, valamint a raj mozgását is.

„A misszióra készülő tartalékos katonák a jelenleg Koszovóban tartózkodó állományt fogják váltani. Feladatukat augusztus-szeptember hónapban kezdik meg és fél évig tartózkodnak kint. Rendelkeznek a kellő létszámmal és fegyverzettel ahhoz, hogy bármilyen őket ért támadást el tudjanak hárítani. Feladataik közé fog tartozni többek között az, hogy esetleges zavargások kitörésekor tömegoszlatást hajtsanak végre” – mondta dr. Varga Csaba István őrnagy, az MH 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred 3. Oláh Sándor Területvédelmi Zászlóalj törzsfőnöke.

„Azért jelentkeztem a misszióra, mert érdekel, hogy milyen lehet külföldön magyar katonaként szolgálatot teljesíteni. A legtöbben most lépünk be a katonai életbe. Jó látni azt, hogy nagyon sok hölgy társam van, akik jelenleg éppen géppuskával gyakorolnak. Rendkívül felkészült kiképző állományunk van, akik nem csak megtanítani, de megszerettetni is képesek voltak velünk ezt a hivatást” – árulta el.

A tartalékos rendszer újbóli megalakulása óta ez lesz az első olyan alkalom a Magyar Honvédségnél, amikor kötelékszinten csatlakoznak területvédelmi tartalékosok is a hivatásos és szerződéses állományhoz misszióban.

Kép: Kertész László

Balatoni Kitti

honvedelem.hu