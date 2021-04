Hírlevéllel segíti a pályázókat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő.

2021. április 23. 12:29

A hazai és uniós pályázatok kiterjedt rendszerét kezelő Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (EMET) fontos küldetésének tekinti, hogy már a pályázat benyújtása előtt a lehető legtöbb információval ellássa a támogatási formákban potenciálisan érintett szereplőket. A közeljövőben megjelenő pályázatokról a szervezet mostantól havonta hírlevelet küld ügyfeleinek és minden érdeklődőnek, hogy szakszerűen segíthesse felkészülésüket a pályázati folyamatra.

A Támogatáskezelő honlapján bárki feliratkozhat a hírlevelet igénylők listájára. A regisztrálással együtt a Támogatáskezelő kéri a személyes adatkezelési nyilatkozat elfogadását, mely feltétele a hírlevél forgalmazásának. A hírlevél ingyenes, semmilyen kötelezettség vállalásával nem jár, s bármikor lemondható.

A Támogatáskezelő felhasználóbarát intézkedéseinek sorába egy másik változás is szervesen illeszkedik be: az NKA-törvény saját kezdeményezésük nyomán végrehajtott módosításával az intézménynél elérték, hogy ügykezelési idejük harmadával rövidült: 2021. 01.01-től 45 nap helyett már csak 30 napot tesz ki.

A Támogatáskezelő mindezt a munkát korszerű elektronikus pályázatkezelő rendszerének köszönhetően képes ebben a felgyorsuló ütemben is elvégezni. A szervezet megnövekedett kapacitásairól a számok is világosan tanúskodnak: 2020-ban közel hatvanezer pályázatot fogadtak be, és 56 milliárd forint értékű támogatás folyósítására szerződtek.

A Támogatáskezelő portfóliójában a legnagyobb területet a kultúra jelenti, mert ide tartozik a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) működtetése, valamint az előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása is.

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő – az Emmi háttérintézményeként – a hazai és az uniós pályázatok kiterjedt rendszerének kezelésével segít abban, hogy a kormányzat által kezdeményezett támogatások törvényesen, szakszerűen és hatékonyan eljussanak a nyertes pályázókhoz. Az intézmény elsősorban a kultúra, az egészségügy, a tehetséggondozás, a sport, a köznevelés területén játszik domináns szerepet, de az ifjúsági programok sokoldalú támogatásával is hatékonyan vesz részt az Ember Erőforrások Minisztériumának szakpolitikai feladatainak megvalósításában.

Kiadó: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

