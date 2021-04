Tömeg-lélegeztetőrendszer prototípusa az Óbudai Egyetemen

2021. április 23. 12:54

Sok súlyos állapotú koronavírus-fertőzött életét mentheti meg annak a magyar fejlesztésű lélegeztetőrendszernek a prototípusa, amelyet az Óbudai Egyetemen fejlesztettek ki.

Az egyetem pénteki, az MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a tömeg-lélegeztetőrendszer prototípusa nagyszámú, kritikus állapotú légzési elégtelenséggel küzdő beteg egyszerre történő - személyre szabott - lélegeztetésére használható, akár kórházi körülményeken kívül is.



Az Óbudai Egyetemen - mérnökök, orvosok, fizikusok, matematikusok közreműködésével - tavaly indult MassVentil projekt keretében valósult meg a tömeg-lélegeztetőrendszer mobilizálható, könnyen szállítható prototípus változatának (konténeres megoldás), valamint a tesztkörnyezetének a kialakítása, és már tesztelték is a berendezés működését.



Az egyetem közleménye szerint a tömeg-lélegeztetés az egyéni lélegeztetés hagyományos módját egészíti ki új funkciókkal, ellentétben a járvány első hullámánál kialakított úgynevezett társlélegeztetés koncepciójával. A tömeg-lélegeztetőrendszer az egységesített szoftvermegoldásaival az orvosi munka hatékonyságát is növeli: egyszerre több páciens hatékony monitorozására ad lehetőséget. Egyben védi a szakszemélyzet egészségét azzal, hogy a kilélegzett levegőt a pácienstől automatikusan elszállítja és megszűri - írták.



MTI