Fidesz: sunyi gyurcsányi kampány az oltással szemben

2021. április 23. 17:42

A Fidesz - Magyar Polgári Szövetség szerint a Gyurcsány Ferenc által vezetett baloldal "sunyi, ravasz módon" folytatja az oltással szembeni kampányukat.

A nagyobbik kormánypárt pénteki, az MTI-hez eljuttatott közleményében Gyurcsány Ferenc Facebook-bejegyzésére reagált.

A Fidesz azt írta: egy baloldali tanácsadó nemrég azt mondta, hogy a baloldalnak ki kell használnia az emberek gyászát. "Gyurcsány Ferenc ma ismét bizonyította, a hatalom megszerzéséért még erre is képes. Az általa vezetett oltásellenes baloldal álságos, mert miközben el akarják bizonytalanítani az embereket az oltással kapcsolatban, maguknak azért beadatják" - áll a kommünikében.



Korábban - folytatta a Fidesz - direkt módon támadtak egyes vakcinákat, betiltásukat követelve.



"Most sunyi, ravasz módon folytatják az oltással szembeni kampányukat! Gyurcsány Ferenc ezzel a kampánnyal emberéleteket veszélyeztet! A baloldal vezetőjének inkább azzal kellene foglalkoznia, hogy visszavonja a parlamentnek korábban benyújtott baloldali oltásellenes javaslatot!" - olvasható a közleményben.



A nagyobbik kormánypárt egyúttal leszögezte: a járványból a vakcina jelenti a kiutat. Magyarország az élen jár az Európai Unióban lakosságarányosan az átoltottság tekintetében. A kormánypártok továbbra is azon dolgoznak, hogy minél előbb visszakaphassuk a régi életünket - tették hozzá.



A Demokratikus Koalíció elnöke a közösségi oldalán pénteken egy, a miniszterelnököt a Kossuth rádió stúdiójában ábrázoló képet osztott meg, amelyen az olvasható: "Ma reggelre elhunyt 207 beteg. Ez ennyire vicces lenne?".



MTI