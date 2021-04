Magyar kémfőnök: a dark weben a kínai vakcina a legdrágáb

2021. április 23. 22:39

Hétszáz dollárt kérnek a dark weben a kínai Sinopharm-vakcináért, és ezzel ez a legdrágább vakcina, amelyhez a kibertér fél legális zónájában lehet hozzájutni. Ezt Bunford Zsolt, az Információs Hivatal főigazgatója mondta a Spirit FM Exkluzív című műsorában. Hozzátette, a vakcinaigazolvány már önálló üzletággá vált a dark weben – írja cikkében az ATV.

koronavirus.gov.hu

A koronavírus-járvány kitörése a magyar hírszerző szolgálatot is új kihívás elé állította, olyan elé, amelyre nem voltak felkészülve – részletezte a bő egy évvel ezelőtt kialakult helyzetet Bunford Zsolt. Felállítottak egy Coviddal foglalkozó elemzőcsapatot, és az volt, illetve jelenleg is az a feladatuk, hogy felvázolják a lehetséges forgatókönyveket a jövővel kapcsolatban, mindamellett, hogy az aktuális kihívásokhoz is megszerzik a szükséges információkat. Mint fogalmazott, napi szinten egy rendszerezett tudást kellett és kell adniuk a kormánynak a Coviddal kapcsolatban.

Most azt látják, hogy Európában visszahúzódik a járvány, de ez nem jelenti azt, hogy vége van – hangsúlyozta, és emlékeztetett arra, hogy a Covid képes meglepetéseket okozni. – Sok mindent láttunk már az elmúlt bő egy évben, de még mindig nem tudjuk pontosan megmondani, hogy mi fog történni. Bár lecsengőben van a járvány, de senki nem meri azt mondani, hogy vége. Nincs vége: vissza fog jönni a vírus ősszel is, és erre fel kell készülni. Azért vagyunk, és az a feladatunk, hogy ebben segítsük a kormányt – jelentette ki.

A magyar hírszerzés is feladatként kapta a vakcinák beszerzését



– A vakcinák beszerzésében mi is benne voltunk – mondta a magyar hírszerzés főnöke. De nemcsak az volt a feladatuk, hogy információt szerezzenek, hogy egy valós képet adjanak a helyzetről és a várható trendekről, „hanem az is a feladatunk, hogy segítsük a kormányt, hogy minél több vakcinához jussunk” – fogalmazott Bunford Zsolt.

Felhívta a figyelmet arra is, ami most a dark weben, a kibertér fél legális zónájában történik. Szerinte nagyon érdekes, hogy ott milyen áron árulják a vakcinákat. A Sinopharm a legdrágább – jelentette ki, és elmondta, hogy a dark weben hétszáz dollárt kérnek egy adagért. Hozzátette, hogy míg a Pfizer a legolcsóbb, addig a kínai a legdrágább.

Arra is utalt, hogy a dark weben már lehet vakcinaigazolványt is venni, és ez már önálló üzletággá vált a dark weben.

Feszülten figyelik Ukrajnát



Bunford Zsolt arról is beszélt az adásban, hogy feszülten figyelik az ukrajnai helyzetet, miután az ukrán–orosz viszony alakulása kiemelt fontosságú kérdés. Azt mérlegelik, hogy a történések milyen hatással vannak a határon túl élő magyarokra. Bár érdekes lépésnek tartja, hogy az oroszok mintha visszavonulót fújnának az ukrán határnál, de szerinte ez a konfliktus megmarad, így ezzel a magyar nemzetbiztonságnak is lesz feladata.

Évente 21 millió ember hagyja el az otthonát​



A migrációs helyzet kapcsán egy napokban megjelent tanulmányra hívta fel a figyelmet Bunford Zsolt. Ebben azt írták, hogy évente 21 millió ember kényszerül elhagynia az otthonát a klímaváltozás miatt. Azt hangsúlyozta, hogy ez a szám nagyon nagy, és ez azt jelenti, hogy ők előbb vagy utóbb Nyugat-Európába vagy az Egyesült Államokba szeretnének kikötni.

Elmondta, hogy a migráció iramát megtörte a Covid, de az embercsempészek mindig megtalálják a módját, hogy a csoportokat eljuttassák a célországba.

Szerinte a következő időszakban erősödni fog a migrációs nyomás, és nemcsak Európában, hanem az Egyesült Államokban is.

