Németországba szállítanak belga Covid-betegeket

2021. április 24. 12:39

A belga kormány a koronavírus-járvány miatt elrendelt egyes korlátozó intézkedések fokozatos feloldását jelentette be pénteken, azzal indokolva a döntést, hogy az oltások a vártnál jobban haladnak az országban.

Alexander De Croo miniszterelnök pénteken kora este tartott sajtótájékoztatóján megerősítette: a kávézók és az éttermek május 8-án újra megnyithatják teraszaikat.

A több lépcsőben megvalósuló nyitás egyelőre azt teszi lehetővé, hogy a reggel 8 óra és este 10 óra között nyitva tartó teraszokon legfeljebb négy ember alkosson egy asztaltársaságot. A teraszokon elhelyezett asztalok számát illetően nem vezettek be korlátozást, az asztalokat azonban egymástól legalább másfél méter távolságra kell elhelyezni. Beltérben még a pultnál sem lehet kiszolgálás.

Szintén május 8-tól akár ötven ember részvételével rendezhető kulturális vagy ünnepi esemény kizárólag szabad térben.

A belga kormányzat a színházak és mozik újranyitásának sokak által várt lehetőségét júniusra halasztotta.

Alexander De Croo belga miniszterelnök sajtóértekezletet tart Brüsszelben Fotó: MTI/EPA/Frederic Sierakowski

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy Belgiumban a 65 éven felüli beoltottak aránya péntekre átlépte a hetven százalékot. Arra hívta fel a figyelmet azonban, hogy az egészségügyi helyzet továbbra is törékeny, az országban magas a kórházi felvételek és az ápoltak száma is. A közegészségügyi intézet tegnapi tájékoztatásában mindenekelőtt az intenzív ellátás közelgő túlterheltségére figyelmeztetett.

Belgium kórházainak intenzív osztályain a mintegy kétezer ágyból jelenleg kilencszáznál is többet a koronavírussal fertőzött betegek foglalnak el, ami jelentősen csökkenti az egyéb betegségek miatt ellátásra szorulók ápolásának lehetőségeit.

A hét folyamán átlagosan naponta 240 embert szállítottak kórházba koronavírus-fertőzés miatt. Jelenleg 2989 embert ápoltnak kórházban, a két adat nem változott lényegesen egyhetes viszonylatban. Intenzív ellátást 910 betegnél kellett biztosítani, ez a mutató enyhe emelkedést mutat. A héten naponta átlagosan 3578 koronavírussal fertőzött új beteget vettek nyilvántartásba, számuk az előző hét azonos időszakához képest nyolc százalékkal csökkent. Belgiumban átlagosan naponta 39,6 ember halt meg a vírus szövődményeiben, ez a múlt hét péntekéhez képest 2,5 százalékos visszaesést jelent.

Az egészségügyi minisztérium azt közölte, hogy Németországhoz fordultak segítségért, amely novemberhez hasonlóan az elmúlt héten is fogadott betegeket Belgiumból, a két ország határánál fekvő Aachenben. Marcel Van der Auwera belga egészségügyi minisztériumi tisztségviselő elmondta: a kórházi dolgozók kimerültek, és ennél több munkát már nem képesek elviselni.

Hozzátette: mindössze 82 szabad ágy maradt Belgium intenzív osztályain.

MNO - MTI - Deutsche Welle