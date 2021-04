Bejegyezték az idei hajtásokat a Szőlő Jövésének Könyvébe Kőszegen

2021. április 24. 14:59

A koronavírus-járvány miatt a szokásosnál kissé szerényebb keretek között, de a több száz éves helyi hagyományokat követve április 24-én Szent György napján idén is bejegyezték a hajtásokat a Szőlő Jövésének Könyvébe Kőszegen.

A vasi kisvárosban 1740 óta mutatják be a hegymesterek az évnek ezen a napján a szőlőhajtásokat a város elöljáróinak, rajzolják be azokat a külön erre a célra szolgáló díszes könyvbe. Az egyedülálló kőszegi hagyomány 2013-ban felvételt nyert a Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékébe, 2019-ben pedig kiemelkedő nemzeti értékként bekerült a Magyar Értéktárba is.

A kőszegi városháza előtti téren Básthy Béla (Fidesz) polgármesternek Böröcz Tamás a Kőszeg és Környéke, Vaskeresztes és Környéke Hegyközség elnöke mutatta be a hajtásokat, amelyeket miután Harangozó Vilmos esperes-plébános megáldotta, Németh János festőművész rajzolt be a könyvbe.

Láng József kőszegi borász az MTI-nek elmondta: idén hajtások helyett még csak rügyek látszanak, "rügyfakadás utáni nemezes állapotban" vannak.

Szavai szerint ez egyben azt is jelenti, hogy a szőlő átvészelte az áprilisi fagyokat, még bőven behozhatja a lemaradást tehát lehet reménykedni a jó termésben.

Elmaradt Kőszegen az ilyenkor szokásos felvonulás és ünnepség, borverseny helyett is csak nyilvános bormustrát tartottak, az érdeklődők pedig a város hivatalos közösségi oldalán online követhették figyelemmel az eseményeket, illetve a Jurisics téri "Lábasház" kirakatában tekinthetik meg a Szőlő Jövésnek Köve és Hagyománya címet viselő kiállítást.

MTI