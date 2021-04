Potápi: a magyarság a járvány után is újra tudja kezdeni az életét

2021. április 24. 16:58

A magyarság a mostaninál sokkal nagyobb nehézségeket is túlélt, és mindig újra tudta kezdeni, így most is így lesz - hangsúlyozta Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára szombaton Zentán a Magyarok Kenyere - 15 millió búzaszem program Kárpát-medencei búzaszentelő ünnepségén.

Az államtitkár emlékeztetett arra, hogy 2021 az újrakezdés éve, így nem is találhattak volna jobb helyszínt a búzaszentelésre, mint Zentát, ahol a törökök elleni 1697-es csatát követően is újra tudták kezdeni az életet.

A búzaszentelés és a Magyarok Kenyere program kapcsán kiemelte: a kenyér fontos jelkép a magyarok számára, és azt kívánta, hogy "ez a szimbólum mindig legyen jelen az életünkben, és neki köszönhetően beszélhessünk közös magyar jövőről. Közös magyar jövő viszont csak akkor van, hogyha a járványt legyőzzük itt a Vajdaságban, Magyarországon, Erdélyben, Kárpátalján, a Felvidéken, Muravidéken és Horvátországban is, ezért is kérek mindenkit, hogy regisztráljon, utána vegye fel az oltást annak érdekében, hogy a családtagok újra tudjanak találkozni egymással" - hangsúlyozta az államtitkár.

Potápi Árpád János kitért arra is, hogy a közös ünnepek és hagyományok különböztetik meg a magyarokat a környező népektől, és ezek sorába került be egy évtizede a Magyarok Kenyere program is, amely Magyarországon indult, de hamarosan csatlakozott hozzá a diaszpóra magyarsága is.

A nemzetpolitikai államtitkár rámutatott, hogy a magyar kormány politikájának, és a határon túli szervezeteknek köszönhetően olyan erős közösségek jöttek létre a Kárpát-medencében, amelyek a világjárvány ellenére is meg tudtak erősödni, és így megerősödve kerülnek ki ebből az időszakból.

Fremond Árpád, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) alelnöke beszédében kitért arra, hogy száz évvel ezelőtt, amikor kijelölték Magyarország új határait, senki nem gondolta volna, hogy száz évvel később ezeken a területeken élnek majd még magyarok. "Mi azonban száz év után is itt vagyunk, és együtt ünnepelünk. Mi ez, ha nem egy óriási sikertörténet?" - hangsúlyozta. Rámutatott: abba, hogy a magyarság meg tudott maradni a déli végeken, a gazdatársadalomnak óriási szerepe volt és van.

"Örülünk annak, hogy a magyar kormány - különösen az elmúlt tíz évben - rendkívüli figyelmet fordít a határon túli magyarságra. Nem győzzük elégszer megköszönni a magyar kormánynak azt, amit értünk, határon túli magyarokért tett, tesz, és tenni fog, bízunk benne a jövőben is" - emelte ki Fremond Árpád.

Az ünnepi műsor végén a keresztény egyházak képviselői közösen szentelték meg az idei búzát annak érdekében, hogy bő termésre lehessen számítani az idei esztendőben is.

