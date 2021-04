Több tucat halálos áldozatot követelt az iraki kórháztűz

2021. április 25. 11:58

Több mint 35 ember halt meg és további 46 megsérült szombat este Bagdadban, miután a város délkeleti részén lévő Ibn al-Hatib koronavírusos betegeket ellátó kórházban egy felrobbant oxigéntartály következtében tűzvész keletkezett. A Reuters hírügynökség helyszíni tudósítása szerint számos mentőautót riasztottak az égési sérüléseket szenvedett páciensek elszállítására, őket a város más kórházaiban helyezték el. Az interneten megjelent felvételeken az látható, hogy a tűzoltók igyekeznek eloltani a hatalmas lángokat, a betegek és hozzátartozóik pedig menekülnek az épületből.

– Az emberek szénné égtek! Ó, Istenem, kérlek, segíts rajtunk! – mutatott be a The Washington Post amerikai napilap egy közösségi médiában megosztott videófelvételt, amelyen egy kétségbeesett férfi segélykiáltása látható, mögött a lángoló kórház.

Az éjszaka folyamán sikerült eloltani a bagdadi kórházban keletkezett tüzet Fotó: REUTERS/Thaier Al-Sudani

Sajtóértesülések szerint néhányan már csak az ablakokból tudtak kiugrani. A tüzet az éjszaka folyamán sikeresen eloltották, Musztafa al-Kádimi iraki miniszterelnök vizsgálatot rendelt el az ügyben.

– A hatalmas lángok a tüdőgyógyászati intenzív osztálynak helyet adó emeleten csaptak fel, a kórházban lévő 120 emberből 90-et kimenekítettek – nyilatkozta az iraki polgári védelem vezetője, Kadim Bohan vezérőrnagy, hozzátéve, hogy az áldozatok főleg idős emberek voltak, akiket lélegeztetőgépen kezeltek.

A balesetet követően sokan az egészségügyi miniszter menesztését követelték, mondván, az ország egészségügyi intézményei meglehetősen rossz állapotban vannak. Irak egészségügyi rendszere már a világjárvány előtt tönkrement a szankciók, a háborús károk és az elhanyagoltság következtében – írja az MTI. A lakosság szerint az épületekre nem fordít elegendő pénzt Bagdad, továbbá a gyógyszerek, a kórházi ágyak és az egyéb orvosi felszerelések hiánya is problémát okoz országszerte. Noha az utóbbi években javult némileg a biztonság, a fegyveres csoportok külföldi erőket célzó rakétatámadásai és az Iszlám Állam jelenléte továbbra sem megoldott.

Szombaton több orvos azt nyilatkozta, hogy kevesen vannak, így akkor is dolgozniuk kell, ha pozitív lett a koronavírus tesztjük. Mások arról is beszéltek, hogy féltették betegeiket, mikor észrevették, hogy az elektromos berendezések kábelei szikrázni kezdtek – idézte a The Washington Post a kórházban dolgozók beszámolóit.

Az iraki egészségügyi minisztérium szombati közleménye szerint előző nap több, mint nyolcezer koronavírus fertőzöttet regisztráltak, mely a második legmagasabb szám a világjárvány kezdete óta. Ennél több új beteget április 21-én jelentettek, 8696 főt. A 38 millió lakosú közel-keleti országban az oltási program meglehetősen lassan halad. Szakértők szerint az áll a súlyos iraki koronavírus-helyzet hátterében, hogy az állami intézmények évtizedes kudarca miatt az emberek már nem bíznak az egészségügyi ellátásban, így az oltásokkal kapcsolatban is szkeptikusak.

MNO