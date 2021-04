Vrbeticei robbanások - Zeman szerint két forgatókönyv létezik

2021. április 25. 14:16

Milos Zeman cseh államfő szerint a 2014-es dél-morvaországi vrbeticei lőszerraktárban történt robbanásokkal kapcsolatban az események két változata létezik, és a rendőrség feladata megállapítani, mi is történt valójában.

"Amennyiben bebizonyosodik az orosz ügynökök részvétele a vrbeticei lőszerraktárban történt robbanásban, akkor Oroszországnak ezért a terrorista cselekményért meg kell fizetnie, például a Roszatom kizárásával a Dukovany atomerőmű bővítésére kiírt pályázatból" - jelentette ki Zeman a Prima cseh kereskedelmi televízióban vasárnap sugárzott beszélgetésben.

Milos Zeman egy héttel a cseh-orosz diplomáciai konfliktus kirobbanása után szólalt meg az ügyben először nyilvánosan. Az elnök ezt azzal indokolta, hogy előbb részletesen tájékozódni akart ebben a bonyolult ügyben.

"Ha azonban megerősítést nyer az eset kivizsgálásának korábbi eredménye, miszerint a robbanást a lőszerrel történt szakszerűtlen manipuláció okozta, akkor annak széleskörű belpolitika következményei lesznek" - szögezte le az államfő a második változattal összefüggésben. Hogy mire gondolt, azt nem pontosította.

Andrej Babis cseh kormányfő és Jan Hamácek belügyminiszter nyolc napja jelentette be, hogy a vrbeticei robbanások mögött az orosz ügynökök állnak, s ezért Prága kiutasította a prágai orosz nagykövetség 18 diplomatáját, akik szerinte a titkosszolgálatoknak dolgoztak. Moszkva válaszul 20 cseh diplomatát küldött haza. Ezt követően további kölcsönös kiutasításokra, intézkedésekre került sor, ami gyakorlatilag a moszkvai cseh, illetve a prágai orosz diplomáciai képviselet munkájának a megbénításához vezetett.

Míg Andrej Babis és Jan Hamácek egyértelműen Oroszországot tette felelőssé a két emberéletet és nagyjából egymilliárd koronás (14 milliárd forint) anyagi károkat okozó vrbeticei robbanásokért, addig Milos Zeman óvatosabban fogalmazott és a hét évvel ezelőtti események két lehetséges változatáról beszélt. Ugyanakkor Zeman azt is elmondta, hogy támogatja a cseh kormány döntését az "orosz ügynökök" kiutasításáról.

Zeman úgy véli, hogy a cseh állampolgároknak joguk van a korrekt és részletes tájékoztatáshoz. Megjegyezte: a Biztonsági Információs Szolgálat (cseh elhárítás) jelentésében is az áll, hogy nincsenek bizonyítékok az orosz ügynökök behatolására a lőszerraktárba, bár ez nem jelenti azt, hogy ez nem történt meg. Szerinte a rendőrség azt az értesülést is vizsgálja, hogy a lőszerraktárat üzemeltető Imex cég egyik vezetője személyesen vezette be az ügynököket a raktárakba. "Sokatmondó tény, hogy az érintett nem akart hazugságvizsgáló gépre menni" - tette hozzá az elnök.

"Bár a korrekt kapcsolatok híve vagyok minden fontos országgal, szükséges, hogy az Orosz Föderáció megfizessen ezért az esetleges terrorista cselekedetért, például a Dukovanyról szóló pályázaton való mellőzéssel. Ha azonban ezt a gyanút eloszlatják, akkor ebből kiderül, hogy hírszerzői játékról van szó, amelynek komoly következményei lehetnek belpolitikai életünk számára" - fejtette ki ismételten az államfő.

"Várjuk ki tehát hisztéria és spekulációk nélkül a vizsgálatok eredményét és csak azután hozzuk meg a döntést" - hangsúlyozta Milos Zeman.

Ellenzéki politikusok véleménye szerint Zeman az interjúban relativizálta, kétségbe vonta a vrbeticei robbanásokról eddig ismert információkat, valamint a cseh elhárítás munkáját, amivel jó szolgálatot tett Oroszországnak és megnyitotta az utat a dezinformációk előtt. Többen azt is kifogásolták, hogy a példa nélküli cseh-orosz diplomáciai vitában nem nyilatkozott - foglalta össze a cseh ellenzéki véleményeket az államfő megszólalásáról a CTK hírügynökség.

"Az államfő több olyan tényt közölt egy élő vizsgálatból, amelyek befolyásolhatják annak eredményét és veszélyeztethetik Csehország biztonságát. Más információkat viszont elhallgatott" - mutatott rá Milos Vystrcil, a cseh parlamenti felsőház elnöke.

MTI