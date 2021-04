A járvány előtti szint közelében a bizalom

2021. április 26. 09:20

A GKI konjunktúraindexe áprilisban megközelítette a tavaly márciusi, a járvány okozta nagy zuhanása előtti szintjét, az üzleti várakozások kissé e fölé is emelkedtek. A lakosságiak ugyanakkor jelentősen alatta maradtak, de így is eléggé, az előző havi mínusz 32,6 pontról mínusz 24,6 pontra erősödtek – közölte az MTI-vel a GKI Gazdaságkutató. Áprilisban a konjunktúraindex a márciusi mínusz 16,7 pontról mínusz 6,8 pontra javult. Egyetlen hónap alatt ekkora emelkedésre még nem volt példa, a fogyasztói bizalmi index is csak egyszer, 1998 júniusában, a Fidesz választási győzelme után javult a mostanit meghaladó mértékben.

Az üzleti szférában a legoptimistábbak az építőipari és ipari cégek, a legkevésbé pedig a kereskedelmi és szolgáltató vállalkozások. Az ipari bizalmi index most áprilisban másfél év óta először lépett ismét a pozitív tartományba. Ez elsősorban a javuló termelési várakozásoknak köszönhető, de jobb lett a rendelésállomány, az export megítélése is, miközben a készletek növekedését is jelezték a válaszolók.

Az építőipari bizalmi index lényegében visszatért a járvány kitörése előtti szintre. Kedvezőbb lett az előző háromhavi termelés és a rendelésállomány értékelése is. Az üzleti szféra foglalkoztatási hajlandósága áprilisban látványosan javult, utoljára 2019 nyarán volt ilyen magas. Az áremelési törekvés minden ágazatban kissé erősödött (főleg a kereskedelemben és az építőiparban), miként a fogyasztók inflációs várakozása is.

MTI