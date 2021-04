Joe Biden nálunk is adót emelne

2021. április 26. 12:46

Egységes társasági minimumadót szorgalmaz az amerikai elnök, az új szabályrendszer részleteinek kidolgozása már jó ideje tart az OECD berkein belül. Mint Izer Norbert elmondta, az elképzelés sérti az államok pénzügyi szuverenitását, és megpróbálja visszavetni az olyan országok fejlődését, amelyek az alacsony adók bevezetéséért komoly erőfeszítéseket tettek. A globális társasági minimumadóról szólva a Pénzügyminisztérium adóügyi államtitkára a Magyar Nemzet hétfői számában felidézte: az alapgondolat eredetileg az volt, hogy az államok egységes szabályok mentén adóztathassák meg a digitális óriásvállalatokat.

A folyamat utóbb más irányt vett, és most már a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) célkitűzése, hogy egységes minimumadószintet határozzon meg a társasági adózásban. A részletek kidolgozása régebb óta zajlik az OECD-ben. Mint a lap rámutat, Magyarországon jelenleg kilenc százalék a társasági adó, ezzel hazánk szedi a legalacsonyabb közterhet ilyen címen az Európai Unióban. Ehhez képest Joe Biden nemrég hivatalba lépett amerikai elnök a napokban 21 százalékos globális adót szorgalmazott.

Izer Norbert kiemelte: az unió megfelelő szervezetei döntenek arról, hogy milyen szabályok élnek az EU területén. Magyarország semmilyen olyan megoldáshoz nem járul hozzá, amely megnehezíti a hazai vállalkozások életét vagy csorbítja a magyar állam pénzügyi szuverenitását. „Ha az OECD törekvései nyomán döntés születne – csak a példa kedvéért – 12 százalékos minimumadóról, akkor nyeresége után egy Magyarországon működő német cég kilenc százalékot befizetne a magyar a költségvetésnek, három százalékot pedig a német anyavállalat utalna át a német kincstárnak. Ilyen helyzetben az lenne a logikus lépés, hogy minden állam 12 százalék adót szed be a vállalkozásoktól, vagyis minden állam magánál tartaná azt a pénzt, amit a cégeknek egyébként is be kell fizetniük” – magyarázta Izer Norbert.

Az ötlet azt a célt szolgálja, hogy megszűnjön a magas adókkal működő országok szempontjából nyilvánvalóan kedvezőtlen adóverseny. Ez a gyakorlatban azt jelentené, hogy az olyan országok, amelyek évek kemény munkájával és a gazdaságfehéredés terén elért eredményeknek köszönhetően alacsony adókat vezettek be, elveszítik előnyüket azokkal az országokkal szemben, amelyek nem az adócsökkentés útját járják. Az elképzelés innen nézve igazságtalan, és megpróbálja visszavetni a fejlődésben az olyan államokat, mint például Magyarország – összegzett az államtitkár.

A magyar kormány álláspontja ez ügyben az, hogy minden állam a lehető legszélesebb mozgásteret kapjon, a pénzügyi szuverenitás továbbra is ki kell hogy terjedjen az adórendszer alapvető elemeinek meghatározására – hangsúlyozta Izer Norbert, aki szerint a terv megvalósítása mindenképpen időigényes, és bizonyosan komoly érdekérvényesítési küzdelem várható.

MTI