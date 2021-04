Kilencvenhárom évesen elhunyt Christa Ludwig

Kilencvenhárom éves korában meghalt Christa Ludwig német opera- és hangverseny-énekesnő, aki négy évtizeden átívelő pályafutása alatt a világ leghíresebb színpadán állva kápráztatta el a közönséget. A Bécsi Állami Opera közölte, hogy a mezzoszoprán énekes az ausztriai Klosterneuburgban lévő otthonában hunyt el. Ludwig 1955-ben debütált a bécsi dalszínház társulatának tagjaként a Figaro házasságában, amelyben Cherubin szerepét alakította.

A következő évtizedekben 769 előadáson 42 különböző szerepet játszott el az osztrák főváros operájában. "Olyan komolysággal kezelte a művészetet, amennyire csak egy ember teheti, alárendelte az életét a művészetnek, ám végül saját döntéséből intett búcsút a színpadnak" – fogalmazott Bogdan Roscic, a Bécsi Állami Opera igazgatója közleményében. Ludwig 1959 decemberében lépett fel először a New York-i Metropolitan Operában, ugyancsak Cherubin szerepében, Erich Leinsdorf vezényletével, valamint mások mellett Giorgio Tozzi, Elisabeth Soderstrom és Lucine Amara partnereként

. Pályafutása alatt 119 előadáson 15 szerepben lépett színpadra a New York-i Metben. Hallgassa most! Ludwig 1928. március 16-án született Berlinben, a tenor Anton Ludwig és a mezzoszoprán Eugenie Besalla-Ludwig gyermekeként és Aachenben nőtt fel. 1946-ban lépett először színpadra a Frankfurti Operaházban, ahol Orlovszky herceget játszotta A denevérben, majd Darmstadtban és Hannoverben is fellépett a bécsi áttörést megelőzően.

Ludwig munkásságát számos díjjal és kitüntetéssel elismerték: megkapta egyebek között az osztrák kamaraénekesi rangot, a Bécsi Állami Operaház tiszteletbeli tagjává választották, és a francia becsületrend parancsnoki fokozatával tüntették ki.

MTI