Több idő eltelhet a két Szputnyik-oltás között, úgy is hatékony marad

2021. április 26. 15:01

Nem hogy nem csökkenti az orosz koronavírus-vakcina hatékonyságát, ha az eredetileg ajánlott 21 nap helyett valaki csak két-három hónappal később kapja meg a második dózist, hanem még fokozódhat is a vakcina által kiváltott immunválasz – jelentette be hétfőn Alekszander Gincburg, a vakcinát kifejlesztő Nyikolaj Gamaleja Nemzeti Járványügyi Kutatóintézet (NICEM) igazgatója. „Úgy véljük, hogy meg lehet növelni az első és a második oltás közötti időintervallumot a korábban ajánlott 21 napról akár három hónapra is.

Az intervallum meghosszabbítása nem befolyásolja a vakcina által kiváltott immunválaszt, sőt bizonyos esetekben fokozza és meghosszabbítja azt” – jelentette be hétfőn Alekszander Gincburg, az orosz Nyikolaj Gamaleja Nemzeti Járványügyi és Mikrobiológiai Kutatóintézet (NICEM) orvos-igazgatója.

„Ez a következtetés az oltások azonos adenovírus alapú alkalmazásával kapcsolatos tapasztalatainkból, de ami még fontosabb, az Oroszországban és számos más országban elvégzett sikeres tömeges oltási kampányokból származik” – idézte az igazgatót a Szputnyik V hivatalos Twitter-profilja.

MTI