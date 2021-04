Megjelentek az első hazai zöldségek a nógrádi piacokon

2021. április 26. 16:21

Emelkedett a tavalyi évhez képest a magyar zöldségek ára a koronavírus, valamint a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt. Az üzletekben már kapható a hazai paprika, paradicsom és saláta, de van, ahol eper is – írja a Nógrád megyei hírportál, a nool.hu.

Megjelentek az első hazai zöldségek szűkebb hazánk piacain és a boltok polcain. Szandai József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Nógrád megyei elnöke a helyi hírportálnak elmondta, hogy már kapható a fóliás és üvegházi zöldségek közül például a paprika, a paradicsom, a retek, az uborka, a fejes saláta, a zöldhagyma és a sárgarépa is. – A piacokon és a kiskereskedelmi láncok üzleteiben folyamatosan jelennek meg a friss hazai zöldségek, várhatóan a következő hetekben arányaiban csökken a jellemzően mediterrán térségből származó import termékek kínálata.

Az pedig nem is kérdés, hogy a friss magyar áruk mind ízben, mind frissességben felülmúlják az importot – közölte Szandai József, aki arra biztat mindenkit, hogy válasszák az itthoni termékeket, segítve ezzel a magyar gazdákat. A Nógrád megyei szervezet elnöke kitért arra is, hogy a növényházi termőfelületen közel 400 ezer tonna friss, ízletes zöldséget állítanak elő a magyar zöldségkertészek, akik a termőterület meghatározó részén már biológiai növényvédelmet használnak, hogy minél egészségesebb termékeket kínálhassanak a fogyasztóknak. A települések mezőgazdasági közmunka programjai során termelt zöldségek közül is vannak olyanok, amelyek már kaphatók.

nool.hu