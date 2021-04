Koronavírus - Bukarestben lazítottak a kijárási korlátozásokon

2021. április 26. 21:42

Bukarestben hétfőn 3,5 ezrelék alá csökkent az utóbbi két hétben újonnan diagnosztizált koronavírus-fertőzések lakossághoz viszonyított aránya, így a román fővárosban immár hétvégén sem kezdődik az országosan érvényes korlátozásoknál korábban a kijárási tilalom, és nem zárnak korábban az üzletek.

A román kormány március végi határozata óta azokon a településeken, amelyeken magas a koronavírus-fertőzések terjedési üteme, péntektől vasárnapig 20 óra után már csak indokolt esetben szabad utcára lépni, az üzleteknek pedig 18 órakor be kell zárniuk. A járványügyi korlátozások szigorítása ellen napokig tüntetések voltak az érintett nagyvárosokban.

Most a járvány terjedésének lassulása tette lehetővé a korlátozások lazítását. Az első olyan hétvége, amelyen Bukarest, Kolozsvár, Arad és több más település visszatérhet a 21 órás zárórához és a 22 órakor kezdődő kijárási tilalomhoz, az éppen az ortodox húsvét ünnepe lesz.

A fertőzési adatoktól függetlenül a bukaresti kormány már korábban úgy rendelkezett, hogy május 2-ra virradó éjszaka országszerte feloldják a kijárási tilalmat, hogy az ortodox hívők felkereshessék templomaikat, és részt vehessenek a húsvéti szertartásokon. Ha addig három ezrelék alá csökken a fertőzési ráta, akkor Bukarestben is kinyithatnak a színházak, előadótermek és vendéglátóhelyek, egyelőre 30 százalékos kapacitással.

Romániában nemcsak a fővárosi, hanem a tengerparti vendéglátóhelyek is a húsvéti nyitásra készülnek. Utóbbiak számára annyi megkötést írt elő a kormány, hogy - a hegyvidéki üdülőtelepekhez hasonlóan - a tengerparti szállodák és panziók is befogadóképességük legfeljebb 70 százalékát kihasználva fogadhatnak szállóvendégeket. A Fekete-tenger romániai partszakaszán hagyományosan május elsején indul az idegenforgalmi szezon, ami idén egybeesik az ortodox húsvét négynapos hosszú hétvégéjével.

Romániában az utóbbi egy hónapban kevesebb mint felére, a második hullám utáni, februári mélypontra esett vissza a hetente diagnosztizált új koronavírus-fertőzések száma és az utóbbi két hétben enyhülni kezdett a kórházakra nehezedő nyomás is.

Ioana Mihaila egészségügyi miniszter hétfői sajtóértekezletén arról számolt be, hogy országos szinten immár 250 szabad ágy van a Covid-kórházak intenzív osztályain, és Bukarestben is megszűnt a krónikus helyhiány: itt 55 hely volt szabadon.

A múlt héten beiktatott új tárcavezető arra kérte polgártársait: a nyitás ellenére a húsvéti ünnepek idején is tartsák be az egészségügyi óvintézkedéseket, ugyanakkor felhívta figyelmüket, hogy az oltóközpontok nem zárnak be, és akinek erre az időszakra van előjegyzése, az jelentkezzen oltásra.

MTI