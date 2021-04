Iszlamista gyilkosság: rendőrőrsök elé vonulnak a franciák

2021. április 26. 21:49

„Mértéktartó”, csöndes szertartással tisztelegnek a Párizstól nem messze, nyugatra fekvő Rambouillet-ben ma az április 23-án brutálisan meggyilkolt Stéphanie Monfeture-re. A helyi rendőrkapitányság állományában levő kétgyermekes asszonyt Jamel Gorchene 36 éves tunéziai férfi minden ok és előzmény nélkül, gyakorlatilag merő kedvtelésből ölte meg a csöndes kisváros utcáján, nem messze a nő munkahelyétől. Elemzők a tragédiát annak a 2017-ben, szintén egy iszlamista által meggyilkolt asszonynak az esetével hozzák párhuzamba, akinek ügyében a hétvégén tízezrek demonstráltak.

Különös választ adott a pénteki, egész Franciaországot sokkoló merénylet arra a napokban meghirdetett, s a következő hónapokat felölelő társadalmi vita-kezdeményezésre, melyet éppen most indított el a kormány, s melynek tárgya éppen a szekularizáció (a modern liberális demokrácia egyik alapvető igénye a politikai hatalom vallásmentessége – a szerk.)

Mint a gyilkosság részleteit ismertető lapokból kiderül, a rambouillet-i rendőrségen (Rambouillet egy közel 27 ezer fős kisváros nem messze Párizstól, nyugati irányban - a szerk.) adminisztratív feladatot ellátó, egyenruhát ennek okán nem viselő asszony, Stéphanie Monfeture április 23-án éppen hogy csak kilépett a rendőrség épületéből, hogy rendezze parkolását a tárcsás automatánál. A 49 éves nőre ekkor rátámadó, mint kiderült, radikális iszlamista tunéziai férfi Allahu akbar!-t üvöltve, kétszer is torkon szúrta a szerencsétlen nőt, aki belehalt sérüléseibe. Az őrjöngő támadót agyonlőtték. Az asszony, aki Yvelines-ben élt pék foglalkozású férjével és két 13 és 18 éves lányukkal, 26 esztendeje dolgozott a helyi rendőrségen. Kollégája, a TV5 által megszólaltatott René Tardiff elmondta: még mindig nem képes felfogni munkatársa halálát.

Ordító igaztalanságok, csendes megemlékezés

Úgy tűnik, egész Franciaország osztozik ebben: a rendőrszakszervezet felhívására a mai napon országszerte a rendőrségi, csendőrségi épületek elé vonulnak a szavazatgyűjtő szélsőbaloldal és szélsőséges liberális pártok, mozgalmak által támogatott és védett iszlamista szélsőségesek terrorját megelégelő franciák. A lemészárolt rendőrségi alkalmazottról való, országos megemlékezés „ökumenikus és csendes” lesz a szervezők szándéka szerint. Kifejezetten kérték a táblák, a hangoskodás és a pártpolitikai jelképek mellőzését a megemlékezéseken.

Bár a Le Monde című, radikális baloldali-liberális világlap azonnal megkezdte a szerecsenmosdatást, két kézzel kapva Jean-Francois Ricard, a francia terrorellenes ügyészség vezetője nyilatkozata után, miszerint a „kétségtelenül radikalizálódott” támadónál „bizonyos személyiségzavarok is megfigyelhetők voltak”, ami Franciaországban egyet jelent a teljes büntethetetlenséggel, úgy tűnik: "kiverte a biztosítékot" az adminisztrátor váratlan, minden ok nélküli meggyilkolása.

A hét végén egy régebben történt, hasonló eset okán tízezres tüntetésekre, megmozdulásokra került sor. A tüntetésekre azután került sor, hogy kiderült, hogy 2017-ben brutálisan meggyilkolt, orvosi végzettséggel rendelkező Sarah Halimi nyugalmazott óvodavezető asszony nővére, Esther Lekover az izraeli igazságügyi szerveknél indítványozta a vádemelést testvérének gyilkosa ellen. Ennek oka, hogy Sarah Halimi muszlim gyilkosa, Kobili Traoré tárgyalás nélkül megúszta az asszony meggyilkolását, s az ügyben a francia igazságügyi szerveknél már minden jogorvoslati forrást kimerítettek.

Az Izraelben benyújtott panaszt azért lehetett befogadni, mert a héber állam büntető törvényei lehetővé teszik a külföldön elkövetett antiszemita bűncselekmények vizsgálatát. Az irtózatos kegyetlenséggel elkövetett gyilkosság idején a 27 éves Traoré a szerencsétlen asszony szomszédja volt, „foglalkozását” tekintve kábítószer-kereskedő. Kobili Traoré betört a 65 éves ortodox zsidó nő lakásába, áldozatát összeverte (valószínűleg már ekkor agyonverte), majd „Allahu Akbar”-t rikácsolva lehajította az erkélyről.

Az ügyben ismertté vált fejlemények okán tehát tízezrek tüntettek Franciaországban és Izraelben vasárnap, Emmanuel Macron francia államfő kérésének megfelelően a francia igazságügyi miniszter pedig még a megmozdulások előtt bejelentette, hogy a kormány törvényjavaslatot terjeszt a parlament elé a büntetőjogi felelősség módosításáról. A vasárnapi, párizsi tüntetést a Lépjünk fel Sarah Halimiért elnevezésű egyesület szervezte. A tüntetésen közéleti emberek, művészek és televíziós személyiségek is kifejezték szolidaritásukat Sarah Halimi hozzátartozóinak, és a törvény megváltoztatását követelték. A párizsi megmozduláson jelen volt többek között Anne Hidalgo párizsi főpolgármester is.

Hasonló jellegű megmozdulást tartottak más francia városokban (Bordeaux, Strasbourg, Marseille) is. Tel-Avivban is több százan gyűltek össze a francia nagykövetség előtt.

Elfojtott düh a színfalak mögött

Jellemző a francia belpolitika külső szemlélő által nehezen követhető kétarcúságára, hogy mindezek ellenére nem történnek komoly lépések sem az egyre aggasztóbb méreteket öltő iszlamizáció, sem a tömeges, gyakran illegális bevándorlás ellen, s a most megmozduló politikai erők ugyanilyen aktivitással ítélnek el minden, ez irányba tett kezdeményezést.

Az iszlám terrorizmus elítélésének és a valóság felismerésének rögeszmés tilalma olyan mértékű, hogy elkábítja a gondolkodást és elnémítja a beszédet – fogalmazott Gilles-William Goldnadel, a Valeurs Actuelles című francia konzervatív lap publicistája, párhuzamot látva a hétvégi tüntetéseken fölelevenített eset, az iszlamista támadó által 2017-ben megölt zsidó asszony és a múlt pénteken Rambouillet-ben szintén egy iszlamista támadó által lemészárolt rendőrségi alkalmazott meggyilkolása között.

Gyilkos szarkazmussal teszi hozzá az újságíró: a francia igazságügyi szervek nem hozhatnak döntést Sarah Halimi ügyében, hiszen gyilkosa, Kobili Traoré „túl sokat dohányzott”. Saját korábbi cikkeit is felidézve Goldnadel utal arra, hogy Traorénál is hogy igyekeztek kimutatni a „pszichés zavart”, ahogy ez a néhány napja megölt rendőrségi alkalmazott gyilkosa esetében is megtörtént.

Mind a zsidó közösség, mind a nemzet egész közössége elfojtott dühöt érez – fogalmaz a VA újságírója.

Ezt megerősíti annak a húsz volt tábornok és több mint ezer katona-, rendőr- és csendőrtisztnek a nyílt levele, melyet a rendőrnő meggyilkolása után, április 24-én küldtek Emmanuel Macron francia köztársasági elnöknek.

A Jean-Pierre Fabre-Bernadac nyugalmazott csendőrtiszt kezdeményezésére megírt közlemény szerint a társadalmi feszültségek és a vallási szélsőségesség miatti gyűlölet ellen kellene sürgősen fellépnie a kormánynak. A kezdeményezéshez csatlakozók úgy vélik, hogy az iszlamizmus a társadalmat érintő súlyos problémákat okoz az országban, és olyan területeket, közösségeket alakít ki országszerte, ahol a törvények és a francia értékek érvényüket vesztik.

hirado.hu