Egy lépéssel közelebb került a megújuláshoz a kolozsvári Fellegvár

2021. április 27. 09:19

Múlt héten fogadta el a helyi tanács a kolozsvári Fellegvár felújításának megvalósíthatósági tanulmányát, így már csak az uniós forrásokra és a kivitelezőre van szükség ahhoz, hogy elkezdhessék munkálatokat. A célterv költségvetése 206 millió lej. Kolozsvár emblematikus övezete a tervek szerint kikapcsolódási, feltöltődési lehetőségekben gazdag hellyé alakul, 1100 új facsemetével, új gyalogos útvonalakkal gazdagodik, játszótérrel és sportpályával is bővül.

Oláh Eemese – itthon.transindex.ro

Kivitelező még nincs, viszont „mindenképpen előrelépés” az, hogy tudják pontosan, hogy milyen terv alapján fognak elkészülni a munkálatok, hiszen 2019-ben kezdték el az ötletbörzét a felújításhoz, mondta Oláh Emese, Kolozsvár alpolgármestere.

„Kolozsváron bevett szokás, hogy ilyen nagy zöldövezetek kialakításához ötletbörzét szervezünk, éppen azért, hogy a lehető legjobb megoldást tudjuk megvalósítani. Az ötletbörzét az építészek rendjével közösen szervezzük meg, és ők választják ki szakmai tudásuknak megfelelően a legjobb, adott esetben nemzetközi, vagy itthoni és nemzetközi szakemberek csoportosulása által elvégzett terveket” – hangsúlyozta az alpolgármester. A nyertes tervet – mint írtuk – a Metapolis Architects BVBA, az Atelier Mass és Ana Horhat dolgozta ki. A múlt heti tanácsülésen fogadták el a sarokszámokat, ami a munkálatok elvégzésére vonatkozik, ennek értelmében mintegy 206 millió lejt szánnak a projektre, amit európai uniós alapokból szeretnénk megvalósítani. Oláh Emese szerint nehéz megsaccolni, hogy meddig tarthatnak a munkálatok, két évre számítanak, de az függ attól is, hogy mikor nyílik meg a lehetőség az európai uniós alapok lehívásához, illetve nagyon sok függ attól is, hogy a kivitelezésre ki fog jelentkezni, és mennyi időt vesz fel a közbeszerzési eljárás.

A Belvedere Hotel parkolóját visszaadják a gyalogosoknak A Fellegvár felújításának tervezői arra összpontosítanak, hogy megmaradjon az övezet természeti jellege, minél kevesebb beavatkozással. Javítanák a domb megközelíthetőségét egy tájba illő, kibővített sétányrendszerrel. Megőriznék továbbá a zóna történelmi jellegét, és elsősorban a gyalogosoknak kedvező módon alakítanák ki. A tervek szerint a Belvedere Hotel mögötti parkolót megszüntetik, csupán néhány parkolóhelyet hagynának lennebb, és létrehoznak egy tömegközlekedési állomást elektromos buszoknak. „Az eredeti tervek értelmében a Belvedere Hotel úgy lett megépítve, hogy mélygarázsa is van, tehát ott is lehet parkolóhelyeket kialakítani, illetve lesz néhány felületi parkolóhely is. A jelenleg meglévő kerítéseket le fogják bontani, sziklakövekkel fogják helyettesíteni, mert jobban beilleszkedik a környezetbe, és a jelenlegi városvezetési terv értelmében egyetlen egy tulajdonos sem zárhatja le teljesen az udvarát vagy belső udvarát” – fogalmazott az alpolgármester, hozzátéve, hogy a teljes övezetnek a gyalogosok által megközelíthetővé kell válnia.

Kép: Kolozsvár polgármesteri hivatala

Emellett a Fellegvár új, elektronikus eszközök töltésére alkalmas USB-s padokkal is bővül, a bicikliknek és rollereknek 110 parkolóhelyet és 11 elektromos töltőállomást, az elektromos autóknak 7 töltőállomást biztosítanak. Építenek emellett három új pavilont is, ahova a napsütés elől húzódhatnak be a látogatók, de lesz két természetes anyagból épült játszótér is, különböző korosztályoknak, egy fitnesz zóna, a sportolni vágyóknak, valamint egy sportpálya, természetes fűvel. KAPCSOLÓDÓ Rácsok mögül kinéző politikusok a kolozsvári óriáskereszten Rácsok mögül kinéző politikusokat festett ismeretlen tettes a kolozsvári Fellegváron álló óriáskereszt talapzatára. A rendőrség kivizsgálást indított.

Kolozsvár ősi magyar címre, 1377-ben hagyta jóvá Nagy Lajos király

Mi lesz az óriáskereszttel és a Sissi-mellszoborral? Oláh Emese alpolgármester szerint az óriáskereszttel kapcsolatosan megoszlanak a vélemények, egyértelmű döntés még nem született arról, hogy mi lesz a sorsa. A Nemzet Hősei Emlékművének nevezett fellegvári óriáskeresztet 1997-ben építették, és a 1848-as forradalom mártírjainak állít emléket. Az elöljáró elmondta, jó hír viszont a magyar közösség számára, hogy vissza fog kerülni eredeti helyére a Sissi-mellszobor. Ezt jelenleg a Művészeti Múzeumban őrzik, és a tervek szerint visszahelyeznék az Erzsébet-híd felőli sétány pihenőhelyére, ahonnan mindenki számára láthatóvá válna. Korábban javasolta az építészcsapat a nyugati és a keleti kapu helyreállítását is, az alpolgármester erről annyit árult el, hogy ezek magántulajdonban lévő ingatlanok, és a tulajdonosaik a tudomása szerint már elkezdték az engedélyeztetést annak érdekében, hogy ezeket felújítsák, a szakemberek és műemlékvédők álláspontját is figyelembe véve. Az önkormányzat a sétányok kiépítését is elkezdené, és a közelükben lévő útszakaszokat is helyreállítaná. „Ha már sikerült felújítani ezt a kolozsváriak számára fontos kirándulóhelyet, kilátót, ami ugyanakkor történelmi műemlék-együttes is, egyértelműen biztosítani kell, hogy a meglévő utcák, amennyiben nem alakulnak át gyalogos övezetté, vagy megosztott övezetté, megfelelő állapotban legyenek” – hangsúlyozta Oláh Emese.

Lőrincz Anna

