Eddig 4500 vállalkozás igényelt kamatmentes újraindítási gyorskölcsönt

2021. április 27. 11:17

Már több mint 4500 vállalkozás igényelt kamatmentes újraindítási gyorskölcsönt, másfél hónappal a hitelprogram meghirdetése után a 100 milliárd forintos hitelkeret csaknem 40 százalékára, 36 milliárd forintra nyújtottak be kérelmet a vállalkozások - tájékoztatta a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) keddi közleményében az MTI-t.

Az igénylők leginkább a vendéglátás, a kiskereskedelem, illetve a turizmus területén működő vállalkozások közül kerülnek ki. A legfrissebb összesítések szerint a folyósított átlagos hitelösszeg 9 millió forint, és elsősorban a közép-magyarországi, a dél-alföldi és a nyugat-dunántúli régióban tevékenykedő vállalkozások élnek a kedvezményes hitel nyújtotta lehetőséggel.



A hitelprogram legfontosabb előnyei, hogy a végig nulla százalékos kamatozású hitelt 100 százalékos előleggel, 3 éves türelmi idővel a visszafizetésre, és gyorsított ügyintézéssel folyósítják az MFB partner pénzintézetei az MFB Pontok hálózatán keresztül az egész országban - hívták fel a figyelmet.



Az MFB közleményében felidézte, hogy az év elején rekordidő alatt dolgozták ki és tették elérhetővé a korlátozó intézkedések által leginkább érintett ágazatok számára kínált kamatmentes újraindítási gyorskölcsönt. A hitelprogram márciusban jelentős érdeklődés mellett indult el, és azóta is érkeznek az észrevételek, folyamatos az egyeztetés a szakmai szervezetekkel, iparkamarával is. Az egyeztetésekben részt vevők célja, hogy a lehető leghatékonyabb segítséget kaphassák a mikro-, kis- és középvállalkozások.



Az MFB jelenleg is azon dolgozik, hogy tovább szélesítse a gyorskölcsönre jogosult vállalkozások körét.



Kitértek arra is, hogy a kamatmentes újraindítási gyorskölcsön mellett a kkv technológia hitelprogramnak is célja, hogy segítséget nyújtson a koronavírus-járvány gazdasági hatásaival leginkább érintett ágazatoknak, forrást biztosítson bér-, járulék-, rezsi- és működési költségek fedezésére, illetve az újranyitáskor szükséges készletek finanszírozására - jelezte az MFB.



Az április 12-én újranyitott hitelprogram likviditási termékváltozatának 34 milliárd forintos keretösszegét már teljes egészében lekötötték a vállalkozások. Több mint 800 vállalkozás kapott segítséget likviditási gondjainak enyhítésére, az átlagos ügyletméret 50 millió forint volt - közölte a bank.

MTI