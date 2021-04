Az Agrárminisztérium inti az Európai Uniót az élelmiszerimport szempontjára

2021. április 27. 11:35

A Közös Agrárpolitika fenntarthatóbbá tétele mellett az EU-nak a nemzetközi szabadkereskedelmi megállapodások megkötése során is különös figyelemmel kell lennie arra, hogy csak a magas szintű európai környezeti, állatjóléti és termelési követelményeknek megfelelő termékek érkezhessenek az európai piacra - mondta az uniós agrárminiszterek videokonferenciáján Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára.

A minisztérium keddi tájékoztatója szerint az uniós mezőgazdasági miniszterek 2021. április 26-i virtuális ülésének legfontosabb napirendi pontjai a Közös Agrárpolitika (KAP) reformja, valamint a nemzetközi szabadkereskedelmi megállapodások mezőgazdasági vonatkozásai voltak. Az online konferencián az Agrárminisztériumot képviselő Feldman Zsolt az ülés után elmondta, hogy a 2023-ban induló új KAP szabályrendszere várhatóan az eddiginél is jóval több környezet- és klímavédelmi intézkedést tartalmaz majd és a KAP források 40 százalékát klímavédelemhez kapcsolódó intézkedésekre kell majd fordítani.



A környezetbarát termelési gyakorlatok alkalmazásának ösztönzésére új támogatási formaként bevezetik az úgynevezett agrár-ökológiai alapprogramot, és emellett előírnak több új, a biológiai sokféleséget, a vizek és a talajok védelmét szolgáló kötelezettséget is. Az uniós vita ezek konkrét megvalósítási módjáról folyik. A magyar agrártárca azokat a megoldásokat támogatja, amelyek a gyakorlatban kivitelezhető, végrehajtható módon ösztönzik a gazdálkodókat a fenntartható megoldások alkalmazására, nem pedig büntetésekkel akarják ezt kikényszeríteni. Olyan egyszerűen végrehajtható intézkedésekre van szükség, amelyek érdekeltté teszik a gazdálkodókat a környezetbarát megoldások alkalmazásában.



A külkereskedelem kapcsán az államtitkár aláhúzta, hogy fontos a zöldebb, fenntarthatóbb mezőgazdaság megvalósítása, de ehhez egyenlő nemzetközi versenyfeltételek kellenek. A klímaváltozás elleni küzdelem globális kihívásához akkor tud érdemben hozzájárulni a mezőgazdaság, ha az EU-n kívül is fenntartható módon történik az élelmiszer-előállítás. Ezért kell különös figyelemmel lenni a nemzetközi szabadkereskedelmi megállapodások megkötése során arra, hogy csak a magas szintű európai környezeti, állatjóléti és termelési standardoknak megfelelő termékek érkezhessenek az európai piacra. E nélkül az európai mezőgazdaság könnyen versenyhátrányba kerülhet a globális szereplőkkel szemben - állapította meg az államtitkár az Agrárminisztérium közleménye szerint.



MTI